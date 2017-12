SALMA: Leif Einar Lothe møtte 9 år gamle Salma som fant trygghet i å holde ham i hånden. Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors

«Lothepus»’ sterke møte med Salma (9) i Sør-Sudan: – Hun tok tak i hånden min hele tiden

Anniken Aronsen

Espen Rasmussen (foto)

Publisert: 16.12.17 16:54

RAMPELYS 2017-12-16T15:54:46Z

OSLO (VG) Sammen med Røde Kors reiste Leif Einar «Lothepus» Lothe til Sør-Sudan i høst. Der møtte han 9 år gamle Salma, som hadde flyktet da soldatene stormet hjembyen hennes.

I juni 2016 brøt det ut kamper i den sør-sudanske byen Wau. Innbyggerne måtte flykte unna vold, voldtekt og plyndring umiddelbart. Salma (9) og familien hennes gikk 26 timer i strekk for å komme seg unna opptøyene, og bor nå på en kirketomt tre kilometer unna sammen 100 andre familier. De kan ikke flytte hjem igjen.

I FN-leiren et stykke unna bor det 39.000 mennesker.

Vanskelig å dra

I oktober var Lothe på besøk i området på invitasjon og sammen med Røde Kors . Her møtte han Salma, noe som gjorde sterkt inntrykk på ham.

– Hun gikk ved siden av meg og tok tak i hånden min hele tiden. Så jeg gikk og leide henne, forteller han til VG.

Faren hennes vet ingen hva som skjedde med den natten. De har ikke sett ham siden.

I starten av oppholdet tok Lothe kontakt med menneskene som bodde der, og ble invitert inn i leiren, hvor han møtte Salma.

– Vi måtte ha tolk, de snakket ikke engelsk. Men man trenger ikke det for å snakke med ungene, man forstår dem, sier han og peker på øynene sine.

Lothe forteller at det var vanskelig å reise fra henne og de andre.

– Det er tøft å være der og se hvor galt det egentlig er. Jeg trodde ikke det var så ille, forteller han beveget.

Nå tenker Lothe mye på Salma. De har ikke strøm, rent vann, knapt plast over hodet og aller minst trygghet. Men hva kan en entrepenør og TV-kjendis fra Hardanger bidra med i et krigsherjet land langt der borte?

– Når jeg har blitt så kjent kan Røde Kors bruke navnet mitt til noe vettugt og ikke bare på tull, forteller han.

Lørdag vises turen på TV 2 i forbindelse med juleaksjonen.

– Jeg føler at jeg er nødt til å prøve å hjelpe de. Så de får vann og trygghet. Men for å få trygghet må de for faen få slutt på denne krigen.

Da Lothe var i Sør-Sudan føltes alt håpløst. Nå øyner han imidertid et lite håp.

– Det er forbanna håpløst. Men det er håp. Man må tro det, sier han.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!

Denne artikkelen handler om Sør-Sudan

Røde Kors