SIKTET: Jussie Smollett er arrestert for å ha gitt falsk forklaring til politiet. Foto: Chicago Police Department

Jussie Smollett er arrestert for falsk forklaring

Skuespilleren skal ha sendt seg selv rasistiske og homofobiske brev fordi han var misfornøyd med lønnen sin.

Publisert: 21.02.19 16:21 Oppdatert: 21.02.19 16:44







Under en pressekonferanse forteller politiet i Chicago at skuespiller Jussie Smollett (36) sendte seg selv rasistiske og homofobe brev. Pressetalsmann Eddie Johnson forteller at skuespilleren var misfornøyd med lønnen sin i «Empire», og gjorde dette for å promotere karrièren sin.

– Jeg skulle ønske familier som er rammet av vold i denne byen fikk så mye oppmerksomhet, sa Johnson under pressekonferansen.

les også Deadline: Jussie Smollett anses som «aktiv deltaker» i overfall

Smollett skal ha betalt i overkant av 30.000 kroner til to personer for å iscenesette hendelsen. Politiet forteller at Smollett ble behandlet som et offer, helt til det ble fremlagt bevis for at hendelsen var iscenesatt.

Onsdag bekreftet en pressetalsmann for Chicago-politiet at skuespilleren er mistenkt for å ha oppgitt falsk forklaring til politiet. Torsdag ble «Empire»-stjernen arrestert. I januar anmeldte «Empire»-stjernen et overfall der to personer skulle ha utøvd vold og kommet med rasistiske og homofobe skjellsord mot ham.

les også Etterforsker angrep mot «Empire»-stjerne

Kilder hevder overfor CBS Chicago at personene har forklart til politiet at de medvirket i angrepet og at de angivelig fikk 30.000 kroner for å helle kjemisk væske på skuespilleren, legge et rep rundt halsen hans og rope rasistiske og homofobe skjellsord. Ifølge BBC skal en av personene ha vært statist i samme serie, mens den andre skal ha vært Smollets personlige trener.