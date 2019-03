KLAR TIL DYST: Jakob Oftebro bekrefter til VG at han er klar for «Hamilton» igjen, nesten ett år etter at han ble alvorlig skadet på filmsettet. Foto: Helge Mikalsen

Jakob Oftebro gjenopptar «Hamilton»: – Sikkerheten er økt med et par hakk

Den norske skuespilleren ble hardt skadet på filmsettet i fjor. Nå fortsetter innspillingen - med forhøyet sikkerhetsnivå.

Publisert: 13.03.19 20:39







I mai i fjor kunne VG melde at den norske skuespilleren Jakob Oftebro hadde fått alvorlige brannskader i ansiktet etter en ulykke under innspillingen av TV-serien «Hamilton» i Stockholm. Ulykken inntraff da det ble spilt inn en scene med opptøyer mellom politi og demonstranter.

Scenen involverte en molotov-cocktail - en flaske med brennbart innhold - som Oftebro fikk i ansiktet.

Hendelsen førte til at «Hamilton»-innspillingen ble utsatt, og det har lenge vært usikkert hva som skjer videre med serien, og om 33-åringen ville fortsette i rollen.

Til VG bekrefter Oftebro nå at innspillingen snart gjenopptas, og at han fortsetter i rollen.

– Vi går igang igjen rett over påske. Og det er veldig kult! Det er jeg veldig glad for, at jeg på en måte kommer meg opp på hesten igjen. Om ikke, hadde det bare blitt til at jeg falt av hesten, knakk nakken og aldri kom meg på beina igjen. Det er deilig å bare gjøre det igjen. Jeg er glad for at jeg får en ny sjanse, sier han til VG.

Den nybakte pappaen er i disse dager aktuell med filmen «Skammerens datter 2», som har premiere på norske kinoer førstkommende fredag. Onsdag var Oftebro til stede for å se filmen på Gimle kino i Oslo. Men med kjæreste og barn trygt plassert hjemme, var det ikke med veldig god margin at han rakk filmstart.

– Jeg skulle gjerne vært her litt tidligere, men alt tar tid nå vet du, når man har familie og et helt nytt barn. Det er mye som må ordnes, fortalte han med et smil da han endelig ankom.

PREMIEREKLAR: Jakob Oftebro var onsdag på plass for å se «Skammerens datter 2», som han selv medvirker i. Foto: Helge Mikalsen

33-åringen legger ikke skjul på at den dramatiske hendelsen under «Hamilton»-innspillingen i fjor nok vil påvirke opptakene som nå gjenopptas - nøyaktig 11 måneder etter at den ble avbrutt.

– Jeg tror alle først og fremst er fokuserte på at dette skal bli dritbra. Og så er sikkerheten økt med et par hakk. Jeg tror ikke ting vil skje basert på tilfeldigheter denne gangen.

– Når sånt skjer, Jakob, blir du litt ekstra redd for å gjøre de heftigste scenene?

– For meg har det bare handlet om å forsøke å «blokke» det ut. Å ikke bruke så mye tid og energi på det. Jeg var til krisepsykolog med én gang, som raskt kunne bekrefte at jeg ikke hadde PTSD (posttraumatisk stresslidelse), og at dette ikke er noe jeg går og bærer med meg, forteller Oftebro, som synes det aller verste i tiden etterpå var det faktumet at han hadde svært lite å ta til.

– Det å gå fra hundre til null var det vanskeligste. Å gå å lure på hva man skal gjøre om dagene. Det kan jo være at jeg opplever ettervirkninger senere, men det har jeg ikke merket noe på ennå. Det var fint at det var det legen konstaterte også.

BLE FORELDRE: Jakob og kjæresten Hannah Cochron ble i februar foreldre til en liten jente. Foto: Jørn Pettersen

Han tilføyer:

– Det er ikke sånn at jeg ser for meg hendelsen eller noe. Jeg er bare glad for at det gikk så bra til slutt. Det er lykkehistorien her. Og i det øyeblikket Hannah ble gravid, betydde det som skjedde ingenting lenger.

I februar kunne danske Ekstrabladet melde at Jakob Oftebro og kjæresten, Hannah Cochron (26), har blitt foreldre til en liten jente. Og det nye livet som pappa har virkelig falt i smak for skuespilleren.

– Det er helt rått, rett og slett magisk, fastslår han.

– Ja, du ser ut som en lykkelig mann om dagen?

– Ha ha, det er bra. Jeg er det også. Det har jo vært et ganske rart år for meg. Når jeg fikk denne skaden var det jo også veldig deilig å ha noe annet å tenke på.

«Hamilton-innspillingen holder på helt fram til september, ifølge Oftebro.

– Etter det blir det pappaperm. Jeg går rett fra action til perm. Det blir gøy, sier han entusiastisk til VG.