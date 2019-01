PRISVINNER: Ronan Farrow (31) vant Pulitzerprisen for sine artikler om Harvey Weinstein. Nå er han i Norge for å holde foredrag i regi av NHO. Foto: Frode Hansen

Woody Allens sønn: Brukte faren som inspirasjon da han felte Harvey Weinstein

RAMPELYS 2019-01-09T19:41:42Z

Da Ronan Farrow skrev saken som satte i gang #metoo-skandalen, gjorde hans egne erfaringer at han forsto ofrene som sto frem.

Nilas Johnsen

Frode Hansen (foto)

Publisert: 09.01.19 20:41 Oppdatert: 09.01.19 20:55

Filmprodusent Harvey Weinstein var fremdeles en av de aller mektigste mennene i filmbransjen , da journalist og jurist Ronan Farrow fikk høre om hvordan han hadde begått en rekke seksuelle overgrep mot skuespillere og modeller .

Weinstein hadde ifølge anklagene forgrepet seg i en årrekke. Ryktene florerte, men mediene kviet seg. Farrow måtte bytte jobb fra tv-kanalen NBC til magasinet The New Yorker for å kunne bringe saken til torgs.

– Det var ikke behagelig. Man kommer til et punkt der man må vurdere hvor mye man er villig til å ofre. Er jeg villig til å miste jobben min for å få saken ut, er jeg villig til å risikere min egen sikkerhet? Dette var spørsmål som kildene også måtte stille seg selv, forteller Farrow da VG treffer ham i Oslo.

Skriver bok om avsløringene

Farrow er i Norge som gjest ved NHOs årskonferanse, og torsdag kveld er han trekkplasteret under et arrangement på Sentrum Scene. Han har fortalt at Weinstein brukte privatetterforskere og advokater for å true kilder og Farrow selv til taushet. Så heftig ble det at journalisten en stund måtte flytte til hemmelig adresse, bekrefter han.

Nå skriver Farrow bok om hvordan han jobbet med saken, en dekning han vant den tungtveiende Pullitzer-prisen for.

Les den første artikkelen her: «From Aggressive Overtures to Sexual Assault: Harvey Weinstein’s Accusers Tell Their Stories»

Farrow forklarer at han fikk ut saken ved å overbevise kildene om at han ville beskytte dem. I tillegg hadde han en personlig erfaring som gjorde ham særlig egnet: Farrow hadde selv opplevd hvordan anklager om overgrep kan splitte en familie – hans egen.

Støtter søsteren mot faren

Journalisten er sønn til den legendariske filmskaperen Woody Allen og skuespiller Mia Farrow. Han var bare fem år gammel da faren innledet et seksuelt forhold til Soon-Yi Previn , Mia Farrows 19 år gamle adoptivdatter.

Under en strid om barnefordeling mellom Allen og Mia Farrow, kom det frem anklager om at Allen hadde forgrepet seg mot parets felles adoptivdatter Dylan Farrow, da hun var syv år gammel.

Familiestriden har preget hele Ronan Farrows liv – og han har alltid stått på moren og søsterens side . Woody Allen benekter de 26 år gamle anklagene.

Da VG spør ham hvordan hans personlige erfaringer preget hans arbeid med #metoo-avsløringene, rynker han pannen og omtaler faren i tredjeperson.

– Når det gjelder Woody Allen, så er det en sak der flere kvinner har anklaget ham for overfall uten samtykke eller sex med mindreårige, og med flere slike anklager, så tror jeg at det er bra med konfrontasjon rundt det. Det er langt på overtid at det skjer, sier Farrow, og fortsetter:

– Jeg har alltid hatt en forståelse for hva som står på spill når man varsler om en slik sak, om hvor ødeleggende konsekvensene av seksuell vold kan være, og hvor vanskelig det er for kildene å stå frem. I den grad det gjorde det mulig for meg å være mer sympatisk i mitt arbeid, så er jeg stolt over å ha hatt den muligheten for kildene.

Avslørte Trump

Farrow har også jobbet med undersøkende journalistikk om president Donald Trump: Han avdekket hvordan Trump hadde brukt avisen The National Enquirer til å «begrave» kritiske saker.

– Avisen har innrømmet at anklagen var sann, men da sakene kom ut i fjor, så ble de sett på med dyp mistro av mange konservative. Det er utrolig vanskelig å gjøre denne type forsiktig, undersøkende journalistikk i det politiske infernoet som råder i USA.

– Hvor farlig er Trump sin krig mot mediene for demokratiet?

– Gjennom historien har vi sett autoritære ledere bruke propaganda mot pressen for å sikre seg makt, og unndra seg å bli holdt til ansvar. Angrepene mot pressen er dypt bekymringsfullt, men vi kan bare håpe at befolkningen gjennomskuer det.