COSTUME AWARDS: Sjefsredaktør Kine B Hartz i midten, sammen med modeller Signe Veiteberg (t.v.) og Lea Meyer (t.h.) under Costume Awards i januar. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Costume fikk sjokkbeskjed: – En utrolig trist dag

RAMPELYS 2018-11-01T13:51:19Z

Til tross for at Bonnier Media legges ned i Norge, kommer Costume til å fortsette å komme i bladhyllene.

Publisert: 01.11.18 14:51 Oppdatert: 01.11.18 15:12

Torsdag kom nyheten om mediekonsernet Bonnier Media legges ned i Norge .

Bonnier står bak blant annet magasinene Tara, Costume, Bo Bedre og iForm og har en rekke nettsider. De er også tilknyttet flere influencere, blant andre Anniken Jørgensen, Eirin Kristiansen og Anette Haga. Det er usikkert hvordan de ansatte og influencerne rammes.

Avviklingen er planlagt gjennomført rundt årskiftet.

Costume, Tara og Bo Bedre skal videreføres, men med en annen produksjonsmodell, står det videre. Blant annet vil magasinene bruke innhold som er produsert for andre land.

Sjefsedaktør i Costume, Kine B. Hartz, sier til Minmote at hun kommer til å fortsette å produsere magasinet.

– Mitt fokus fremover blir å sikre Costumes videre virke som Norges største moteblad i tett samarbeid med vårt søstermagasin i Danmark. Costume Norge vil fortsette å være lokalt forankret. Når det gjelder virksomheten rundt Costume og Bonniers influencere vil det også fortsette, men det vil organiseres på en annen måte, forklarer hun.

Ifølge Hartz er det eneste produktet som legges ned i Bonnier Media Vi i Villa på print.

– Akkurat nå er alle i Costume sjokkerte over denne beskjeden, dette er en utrolig trist dag for alle ansatte i Bonnier Media, og fokuset her nå handler om å ivareta de ansatte, sier hun.

Tidligere i høst ble det kjent at Stella-redaksjonen legger ned , som også tilhører Bonnier-universet. Da sa sjefredaktør Ida Halvorsen Kemp til MinMote at det var en kamp de har kjempet lenge.