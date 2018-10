2006: Tony Joe White hjemme hos seg selv i 2006 i forbindelse med utgivelse av albumet hans «Uncovered». Foto: MARK HUMPHREY / AP

Tony Joe White er død

RAMPELYS 2018-10-26T05:24:27Z

Den elskede country- og bluessangeren gikk bort onsdag, ifølge plateselskapet. Han ble 75 år gammel.

Publisert: 26.10.18 07:24 Oppdatert: 26.10.18 07:59

Den amerikanske sangeren, gitaristen og låtskriveren døde i Nashville onsdag, ifølge en pressemelding fra plateselskapet Yep Roc Music Group, skriver blant andre Billboard .

Dødsårsaken er foreløpig ukjent.

Musikeren hadde store hits som «A Rainy Night in Georgia» og «Polk Salad Annie».

White har gjennom de siste fem årtiene vært kjent for å mikse country-, rock- og blues, kalt «swamp rock». Han går derfor under kallenavnet «Swamp Fox».

Flere kjente artister har gjort sine egne versjoner av låtene hans, blant annet Elvis. White har også samarbeidet med Tina Turner.

White har tidligere holdt konserter i Norge. I både 2002 og 2011 opptrådte han under Notodden Blues Festival. I 1993 ble han intervjuet av VGs musikkjournalist Stein Østbø. Da sa han følgende:

– For meg er Tina større enn det Elvis var. Tina har en helt annen indre kraft, en styrke som bare kan være bygd opp ved å overvinne lidelsene hun har vært gjennom.

Østbø sier at det er en fremragende låtskriver som nå har gått bort.

– Tony Joe White kom - dessverre - litt for ofte i skyggen av sine egne sanger ettersom storfolk som Elvis Presley, Joe Cocker og ikke minst Tina Turner plukket dem opp og skapte nummer 1-hits. Selv hadde White en helt særegen tone - døs, laidback og enormt groovy som den deltamannen han var. Dette er en fin mulighet til å ta frem igjen hans glitrende comeback på 90-tallet, «Closer To The Truth», der han også leverer originalversjonene av Tina Turner-hit'ene «Steamy Windows» og «Undercover Agent For The Blues».