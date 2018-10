LANGT EKTESKAP: David Bowie og Iman var gift i 24 år, før Bowie gikk bort i 2016 etter lang tids sykdom. Dette bildet av paret ble tatt i 2005. Foto: EVAN AGOSTINI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Enken etter David Bowie: – Jeg skal aldri gifte meg igjen

RAMPELYS 2018-10-29T11:24:37Z

Iman Bowie har følt seg ensom etter tapet av mannen i 2016. Men fortsatt ønsker hun ikke å finne en ny å dele livet sitt med.

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 29.10.18 12:24

10. januar neste år er det tre år siden musikerlegenden David Bowie gikk bort , etter å ha kjempet i lang tid mot leverkreft. Bowie døde bare to dager etter at han fylte 69 år, og holdt kreftsykdommen skjult i 18 måneder for offentligheten før han til slutt altså måtte gi tapt. .

I et intervju med magasinet PorterEdit forteller enken etter den avdøde artisten, Iman Bowie (63), at hun ikke har noen planer om å finne kjærligheten på ny.

Hun ser fortsatt på rockelegenden, som hun var gift med i 24 år, som sin nåværende mann.

– Jeg skal aldri gifte meg igjen, sier Iman Bowie til magasinet.

Hun fortsetter:

– Jeg snakket om «min mann» med noen for litt siden, og de spurte meg om jeg mente «min avdøde mann». Da svarte jeg «Nei, han vil for alltid være min mann», forteller somaliskfødte Iman.

Hun vil imidlertid ikke helt utelukke et nytt forhold en gang i fremtiden.

– Jeg føler meg veldig ensom. Men vil jeg inn i et nytt forhold? Man skal aldri si aldri, men nei, ikke nå, sier den tidligere modellen.

Sammen med David Bowie har hun datteren Alexandria (18), en jente modellbyråene står i kø for å sikre seg, ifølge mamma Iman.

– Agenter og designere ringer meg og sier at de ville elsket å signere henne som modell om hun selv har lyst til det. Men jeg gir dem beskjed om at hun ikke har lyst til det. For jeg vet hvorfor de vil signere henne. Fordi hun er David Bowies datter.

VGs musikkekspert Stein Østbø, som selv har møtt David Bowie, hyllet rockestjernen like etter han døde i 2016.

– Det er en av rockens store stilskapere som er borte. Knapt noen andre har hatt samme innvirkning på rockens utvikling, ikke minst imagemessig, enn David Bowie, sa han den gang.