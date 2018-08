I SVERIGE: Popartisten Justin Timberlake (37) er gift med den amerikanske skuespilleren Jessica Biel (36). Her er de avbildet i Hollywood i april. Foto: Alberto E. Rodriguez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Endringer på Justin Timberlake-konserten vekket misnøye

RAMPELYS 2018-08-02T02:33:50Z

Produksjonsendringer på den svenske Timberlake-konserten skapte misnøye. – Med bare noen få dagers varsel havner man på de verste plassene og må betale fullpris.

Mandag kveld skrev svenske Aftonbladet om Justin Timberlake -konserten i Stockholm. Noen dager før konserten i Stockholm fikk billettkjøperne beskjed om at noen av konsertplassene var blitt endret på.

– Med bare noen få dagers varsel havner man på de verste plassene og må betale full pris. Det er ikke akseptabelt mener jeg, forteller Robert Nises om Stockholm-konserten til Aftonbladet.

Skuffet over endring

Robert Nises kjøpte fire billetter på forhåndssalget gjennom Ticketmaster i den dyreste priskategorien.

For over en uke siden mottok Nises en epost fra Live Nation Sverige, som annonserte at plassene hans var blitt flyttet på. Endringene skyldtes den store produksjonen, ifølge Aftonbladet.

– Vi skulle få nye plasser, men det virket jo bare som en forbedring. Vi skulle få bedre plasser nærmere scenen og det hørtes jo kjempebra ut, forteller Nises.

Men Nises ble skuffet da han mottok billettene noen dager før konserten.

– Det var i dag, da jeg skrev ut billettene, at jeg fikk med meg de nye seksjonene. Det er så langt fra scenen som man kommer, sier han til avisen.

Kompenserer ikke

Ifølge Aftonbladet tok Nises kontakt med arrangørene, der han fikk en ny forklaring om at endringene skyldtes for få billetter som var solgt.

Avisen skriver også at han heller ikke ble tilbudt kompensasjon, ettersom de nye plassene hadde like mye i verdi som de opprinnelige billettene.

– De hevdet at ettersom scenen var nærmere, hadde prisen på den nye seksjonen gått opp og blitt like dyr som de dyreste billettene, forteller han.

Pressekontakt i Live Nation Sverige, Alexandra Kihlström, bekrefter overfor avisen at det har blitt gjort endringer i seksjonene og at endringene ikke vil kompenseres.

– Vi kompenserer ikke ettersom man får en tilsvarende billett. Det finnes ingenting å kompensere for. Vi beklager at folk må endre plasser, men vi tror at alle kommer til å ha en fantastisk kveld med den enorme produksjonen, sier Kihlström til avisen.

Når Aftonbladet spør om produksjonsendringene skyldes for få solgte billetter, svarer hun:

– Det hender at man på grunn av produksjonen trenger mer plass. Det er mange flotte ting som skal inn i en stor produksjon. Slikt kan man oppdage underveis i turneen, som det ble gjort i dette tilfellet.

Endringer i Norge

Presseansvarlig for Live Nation Norge, Elise Eriksen Løssfelt, forteller til VG at endringer vil bli gjort - også på Telenor Arena. Endringene gjelder sitteplasser som er flyttet på for bedre sikt.

– Vi gjorde også noen endringer på grunn av produksjonen, og har informert de få kundene det påvirket og sendte ut nye billetter til dem i begynnelsen av juli, forteller Eriksen, og legger til:

– De ble oppgradert til bedre plasser med bedre sikt i en annen priskategori.

Eriksen ønsker ikke å kommentere billettsalget i Norge. Hun forteller også at hun ikke kan uttale seg om det som har blitt sagt i Sverige om for få solgte billetter.

– Grunnen til at vi endret plassene var på grunn av produksjonen. Sånn den blir plassert i Telenor Arena, ville det blitt dårligere sikt for de på de opprinnelige plassene. De ble flyttet til et felt hvor dette ikke blir et problem, sier hun.

Etter konserten i Sverige, ble Timberlake ifølge Aftonbladet observert på byen på Östermalm, sammen med kona Jessica Biel.

Torsdagens Timberlake-konsert er foreløpig ikke utsolgt.