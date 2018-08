KJÆRESTE: John Mayer har tidligere vært sammen med Jennifer Aniston og Jessica Simpson. Foto: Eric Risberg / TT NYHETSBYRÅN

Innbrudd hos John Mayer

Publisert: 12.08.18 11:18

RAMPELYS 2018-08-12T09:18:24Z

Innbruddstyven tok med seg eiendeler til verdi av én million kroner.

Ifølge TMZ ble John Mayer (40) rammet av et innbrudd fredag morgen. Politikilder forteller til nettsiden at noen brøt seg inn i artistens hus i Beverly Hills-området ved å knuse et av soveromsvinduene.

Fikk du med deg? Kim Kardashian truet med pistol

Det var på morgenen hendelsen fant sted, da en av sikkerhetsvaktene la merke til det ødelagte vinduet og kontaktet politiet. Det var ingen hjemme da innbruddet skjedde.

Så langt har politiet ingen mistenkte i saken.

Stjålet verdifull klokkesamling

Innbruddstyven skal ha stjålet flere av eiendelene til den kjente artisten, blant annet diverse musikkutstyr og personlige eiendeler. Mayer har også en verdifull klokkesamling som ble tatt.

John Mayer: - Var seksuelt avhengig av Jessica

Tyven skal ha tatt med seg eiendeler til verdi av nesten én million kroner. Så langt har ikke Mayer uttalt seg om innbruddet.

Mayer kommer på den lange listen over kjendiser som har blitt rammet av innbrudd, blant annet Kendall Jenner , Nicki Minaj og Scott Disick. For to år siden ble også Kim Kardashian West brutalt ranet i Paris.

Kim Kardashian-ranet: 17 personer arrestert

John Mayer har tidligere vært sammen med Jennifer Aniston og Jessica Simpson. Grammy-vinneren har beskrevet ekskjæresten Simpson som «seksuelt sprengstoff» .

Mayer gjestet Oslo Spektrum i fjor der konserten fikk terningkast fem av VGs anmelder.