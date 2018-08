VANT: Kulturministeren Trine Skei Grande fikk dele ut kveldens pris til Lars Saabye Christensen. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Lars Saabye Christensen vant Amanda-æresprisen

Det var Lars Saabye Christensen (64) som stakk av med æresprisen under Amanda-prisutdelingen i kveld.

Kulturminister Trine Skei Grande (48) fikk dele ut kveldens Amanda-ærespris som gikk ut til Lars Saabye Christensen (64).

– Æresprisen er en stor takk til en som har beriket norsk film i så stor grad, at han skriver seg inn i norsk kulturhistorie, sier Skei Grande før utdelingen.

– Vi har timevis med gode filmopplevelser å takke årets mottaker for, sa kulturministeren, før hun annonserte årets vinner.

Juryens begrunnelse for årets vinner, er en person som har klart å skape historie.

– Film begynner og slutter med historien. Nå skal vi hylle en som har skapt mange av disse historiene. Gjerne om mennesker vi kjenner oss igjen i, eller som vi lar oss forundre av. Og mennesker som er usikre og ikke har helt fullt kontroll på livet. Og det er disse menneskene årets mottaker viser en ekstra forkjærlighet for i sine manuskripter, sier Skei Grande.

Christensen mottok prisen til stående applaus.

– De jeg vil takke aller mest er de jeg beundrer aller mest, og det er skuespillerne. En film og et samfunn uten skuespillere - er som en hage uten pinnsvin.

Forfatteren har skrevet seg gjennom ryggprolaps og kreftbehandling. Midt i lanseringen av sin roman «Magnet» for tre år siden, måtte Saabye Christensen legges inn på sykehus på grunn av ekstremt vond rygg.

– Jeg blir alltid syk etter jeg er ferdig med en roman, sa han for tre år siden.

Christensens gjennombrudd var den store oppvekstromanen «Beatles», som først kom ut i 1984. For denne fikk han Cappelenprisen, og ble kjent både i og utenfor Norge. Romanen ble filmatisert for fire år siden, og hadde urpremiære under filmfestivalen i Haugesund i august 2014.

I fjor kom han med boken «Byens spor», den første i en triologi om en familie i etterkrigstiden i Oslo. VGs anmelder ga boken terningkast fem.

Under et intervju med VG tidligere i år, fortalte forfatteren at det går mer rolig for seg nå.

– Jeg synes ikke jeg har et høyt tempo, jeg. Jeg synes faktisk det går ganske langsomt. Jeg har rolige dager, og tar meg tid til å reise rundt med musikere, sa Lars Saabye Christensen til VG tidligere i år.

