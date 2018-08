2010: Macaulay Culkin er regnet som den største barnestjernen på 90-tallet, men trakk seg senere tilbake fra rampelyset. Her fra Oscar-utdelingen i 2010. Foto: Vince Bucci / AP

Macaulay Culkin (37) hevder han avslo rolle i «The Big Bang Theory»

Publisert: 11.08.18 08:13

«Alene Hjemme»-stjernen sier i et intervju at han mener ideen bak serien var «søppel».

90-tallets store barnestjerne, Macaulay Culkin , har i et ferskt intervju i podkasten Experience fortalt at han gjentatte ganger ble tilbudt en rolle i en suksessrike TV-serien «The Big Bang Theory».

Her forklarer han at årsaken til at han takket nei var at han ikke likte ideen bak serien.

– Ideen var sånn «to astrofysikernerder og en pen jente som bor med dem. Yoinks!», sier han.

Culkin hevder at selv manageren hans forsøkte å overtale ham, men at han sto fast på avslaget.

I intervjuet avslører han ikke hvilken rolle han ble tilbudt, men at han ville hatt hundre millioner av dollar dersom han hadde takket ja. Flere internasjonale medier spekulerer derfor i om det var en av hovedrollene som lå på bordet.

I samme podkast forteller han også om forholdet sitt til den tidligere «Disney Channel»-stjernen Brenda Song.

– Denne her er en bra en, så jeg kommer sannsynligvis til å putte noen babyer i henne om en liten stund. Jeg mener, vi har definitivt øvd, sier han og ler.

De to møttes i forbindelse med filmen «Changeland»

Macaulay giftet seg allerede som 18-åring med jevnaldrende Rachel Miner, men paret ble separert to år senere. «Alene Hjemme»-stjernen var tidligere i et syv år langt forhold med skuespiller Mila Kunis, som nå er gift med Ashton Kutcher.

Culkin har vært involvert i en rekke skandaler, blant annet i forbindelse med rusmisbruk, men har den siste tiden stablet seg på beina, og ser friskere ut enn på lenge.