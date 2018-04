Endrer vedtektene: Kong Carl Gustaf forsøker å rydde opp i konflikten i Svenska Akademien ved å endre vedtektene. Foto: Frode Hansen

Krisen i Svenska Akademien: Kongen endrer vedtektene

Publisert: 18.04.18 15:25 Oppdatert: 18.04.18 16:05

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-04-18T13:25:10Z

Etter uker med bitter strid i Svenska Akademien går Kong Carl Gustaf inn og endrer vedtektene til den ærverdige svenske institusjonen.

Svenska Akademien, som blant annet deler ut Nobelprisen i litteratur, har de siste månedene vært herjet av en intern konflikt som har ført til fem av medlemmene i institusjonen har trukket seg.

Dette medfører at institusjonen nå står lammet igjen, uten mulighet til å ta noen avgjørelser. Det må nemlig være minst 12 medlemmer i Svenska Akademien for at den skal være handlekraftig, og medlemmene, de sitter på livstid.

Nå har institusjonens beskytter, svenskekongen selv, gått inn og endret vedtektene til institusjonen. Det melder det svenske hoffet i en pressemelding.

– Jeg har til hensikt å utfylle det Svenska Akademiets vedtekter ved at det gjøres tydelig at det er mulig å forlate Akademiet etter eget ønske, sier Kongen i en uttalelse på slottets hjemmeside, melder Aftonbladet.se.

– Den som i mer enn to år ikke har deltatt i Akademiets arbeid skal anses som å ha forlatt Akademiet, selv om medlemmet selv ikke formelt har ønsket å forlate institusjonen, legger Kongen til.

Kong Carl Gustav endrer dermed den over 200 år gamle vedtekten om at medlemmene må sitte på livstid, og ikke har mulighet til å trekke seg.

Splid

Problemene i Svenska Akademien startet i høst, da det viste seg at Katarina Frostenson, en av medlemmene, og hennes ektemann, som i pressen går under navnet «kulturprofilen», hadde bevilget penger gjennom akademiet til «kulturprofilens» egne «kulturklubb». «Kulturprofilen» skal også ha brukt sin kones posisjon til å øke både egen status og makt blant den svenske kultureliten.

Og det stoppet ikke der. I ettertid har 18 ulike kvinner stått frem og anklaget «kulturprofilen» for seksuell trakassering. Det viser seg også at han har lekket navnene til nobelprisvinnere i litteratur ved minst syv anledninger.

Før det ble kjent at «kulturprofilen» hadde lekket navnene på syv vinnere, navn han hadde blitt kjent med gjennom sin kone, hadde tre av medlemmene i komiteen forlatt institusjonen.

Siden den gang har to til gått. Torsdag for en uke siden forlot institusjonens faste sekretær Sara Danius sin stilling, kort tid etter kom nyheten om at Katarina Frostenson, som er gift med «kulturprofilen», også trakk seg.