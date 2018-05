KJENDISFEST: Katharina G. Andresen på rød løper før Jan Thomas sin Coachella-fest på Briskeby i helgen. Foto: Mattis Sandblad

Faren stilte krav til Norges rikeste kvinne før hun fikk kjøpe leilighet

Publisert: 01.05.18 08:03

Selv om hun har flust av penger, fikk ikke milliardærarving Katharina G. Andresen (22) lov av faren å kjøpe seg leilighet før hun fortjente det.

VG møtte Katharina G. Andresen på Jan Thomas ’ Coachella-fest på Briskeby forrige fredag.

Den 22 år gamle milliardær-arvingen er Norges rikeste kvinne, og har endelig kjøpt seg leilighet.

– Det har tatt meg tre år etter at jeg kom hjem fra Amsterdam endelig å få meg et eget sted, så det føles ganske fantastisk, sier Andresen til VG.

For det var visse betingelser som måtte tilfredsstilles før Andresen fikk lov av faren Johan H. Andresen til å skaffe seg egen bolig.

– Det var ikke strenge krav, men noen krav stilte han. Jeg måtte ha fulltidsjobb eller studere på fulltid. Og nå er jeg jo i full jobb, forteller Andresen, som er ansatt i det internasjonale konsulentselskapet Ernst & Young.

Katharinas far, Johan H. Andresen (56) og kona Kristin G. Andresen (58), har ifølge datteren alltid vært bevisste i forhold til barnas oppdragelse.

– Mine foreldre har alltid vært veldig opptatt av at vi ikke bare skal få ting. Selvfølgelig er det jo visse ting de har gitt oss, som idrettsutstyr og lignende, men klær, vesker, leilighet og sånt, det må vi gjøre oss fortjent til.

Venter med samboer

Å endelig ha sin egen leilighet føles « helt fantastisk » smiler 22-åringen.

– Jeg liker å ha mitt eget sted der jeg kan være alene og få tid til å tenke.

Hun har snart vært sammen med kjæresten Fredrik Kvasnes (27) i ett år, men røper at de foreløpig ikke er samboere.

– Nå som jeg endelig har flyttet inn i min egen leilighet vil jeg gjerne være litt alene. Målet er jo at vi skal flytte sammen, men det blir en liten stund til, forklarer hun.

– Han synes det er kjipt, men har full forståelse for at jeg trenger litt tid for meg selv nå som jeg endelig har fått meg mitt eget sted.

Andresen, som er ment å ta over farens investeringsselskap Ferd sammen med søsteren Alexandra, sier hun trives godt i arbeidslivet.

– Jeg jobber mye med et prosjekt som heter «Women Fast Forward», som handler om likestilling og kvinner i næringslivet, forteller hun VG, og sier hun bruker tiden til å lære seg mest mulig.

– Jeg har vel kanskje en liten fot inne i pappas verden, men det jeg jobber med er noe helt annet. Det handler om en annerledes form for ledelse, avslutter hun.