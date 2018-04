MØTTES: DJ’en Maitrai Joshi møtte Avicii på Muscat Hills Hotel både fredag og lørdag i forrige uke. Til høyre i bildet er Christina Hlosek. Foto: Muscat Hills Resort

De møtte Avicii for få dager siden: – Han var i fin form

Publisert: 20.04.18 21:37

– Han virket storfornøyd med å være i Oman, sier DJ-en Maitrai Joshi til VG.

Overfor VG forteller DJ-en Maitrai Joshi at han traff svenske Tim Bergling, kjent som Avicii, i Oman forrige helg. Han forteller at dødsfallet kom som et sjokk på han.

– Han var helt fin, i god form. Forrige fredag var de ute og festet på en båt, og dagen etter vet jeg at han var ute og spiste middag med venner. Dette er sjokkerende nyheter, sier han til VG på telefon fra Oman.

Maitrai sier at han traff den svenske musikkartisten både fredag og lørdag i forrige uke, og at de bodde på samme hotell i Muscat. Avicii skal ha likt seg så godt i Oman at han forlenget oppholdet i åtte dager ekstra: opprinnelig var planen å reise hjem forrige søndag, forteller Maitrai.

Han sier at artisten med reisefølge skulle på utflukt ut av Muscat, uten at han vet riktig hvor. Maitrai fikk nyheten om artistens død via media.

– Jeg vet ikke hva som kan ha hendt. Han var helt fin, og var glad, sier han til VG.

Den andre personen på bildet er amerikaneren Christina Hlosek, som bor i Oman.

Hun forteller til VG at hun ofte er på Muscat Hill Resort, og hun ble overrasket da hun så Avicii på fredag.

– Jeg snakket med han og han var så glad, ydmyk og sjarmerende. Han var så fornøyd med besøket at han ønsket å bli lengre.

Hun sier videre:

– Det er et sjokk for meg at han nå er død. Jeg kunne ikke tro nyhetene når jeg leste det, sier hun over telefon fra Oman.

Ble bekreftet av pressekontakt

Den svenske artisten ble funnet død fredag, og dødsfallet ble bekreftet fredag ettermiddag av Aviciis pressekontakt.

– Det er med stor sorg vi må meddele at Tim Bergling er død. Han befant seg i Muscat i Oman, og ble funnet død fredag ettermiddag lokal tid, skriver hans pressekontakt, Ebba Lindqvist.

Fakta Fakta om Tim Bergling (Avicii) * Født 8. september 1989 i Stockholm, vokste opp på Östermalm i den svenske hovedstaden. Døde 20. april 2018 i Muskat, Oman, 28 år gammel. * Svensk DJ og plateprodusent innen sjangrene elektronisk house og elektronisk dansemusikk (EDM). * I årene 2011 til 2014 var han på 3. til 6. plass på DJ Mags liste over verdens 100 beste DJ-er. * Begynte å lage housemusikk i 2006, distribuerte sine første låter gratis på internett. * I 2010 havnet singelen «Bromance» på topp 20-lister i Belgia, Nederland og Sverige. I 2011 samarbeidet Avicii og David Guetta med låta «Sunshine», som ble nominert til Grammy. * Slo for alvor gjennom med låta «Levels» i 2011, som ble en hit over store deler av verden og også fikk en Grammy-nominasjon. * Avicii har samarbeidet med artister som Madonna, Coldplay, Wyclef Jean, Rita Ora og Robbie Williams. * Etter å ha slitt med helseproblemer, sluttet han å turnere i 2016, men fortsatte å lage musikk i studio. * Avicii har vunnet flere priser, deriblant Billboard Music Awards, svenske Grammis og MTV Music Awards. (Kilder: AP, TT, DPA, Wikipedia)

– Familien er informert, og vi ber om å vise hensyn og la dem være i fred i denne vanskelige tiden. Ingen flere uttalelser kommer til å bli gjort, sier hun.

Det svenske utenriksdepartementet er kjent med hendelsen.

– Vi har opplysninger om at en svensk mann i 30-årsalderen har dødd i Oman. Vi kan ikke si mer enn dette, og hans pårørende er informert, sier Rasmus Eljanskog, pressetalsmann i utenriksdepartementet til Expressen.