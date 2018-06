SUKSESSFULL: Etter at XXXTentacion 18. juni ble skutt og drept, har han stor suksess på både album- og hitlister Foto: TT NYHETSBYRÅN

XXXTentacion herjer på VG-lista etter sin død

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 29.06.18 10:29 Oppdatert: 29.06.18 11:18

RAMPELYS 2018-06-29T08:29:54Z

Den avdøde rapperen har han fått en «ny vår» på musikkfronten. Fredag tar han både første- og andreplassen på Norges offisielle hitliste, VG-lista.

Det var for snart to uker siden at den 20 år gamle rapperen XXXTentacion ble skutt og drept utenfor en motorsykkelforhandler i Florida. Onsdag denne uka tok familie, fans og venner farvel med den unge stjernen i en seks timer lang minnestund i BB&T Center - Panther’s Stadium - i Sunrise i Florida.

Arenaen der minnestunden fant sted kan huse rundt 20.000 personer. Og markeringen kom i stand gjennom et samarbeid med moren, som ønsket at fansen skulle få mulighet til å se Jahseh Dwayne Onfroy en siste gang.

Bakgrunn: XXXTentacion skutt og drept

Tidligere i år ble det kjent at den svenske artisten Tim Bergling, eller Avicii som var artistnavnet hans, som i april ble funnet død på et hotellrom i Muskat i Oman, etter sin død føk til topps på hitlistene, noe flere avdøde artister har gjort før ham.

Nå gjør XXXTentacion akkurat det samme.

Topp ti, VG-listas albumliste 1. XXXTentacion - «?»

2. XXXTentacion - «17»

3. Post Malone - «Beerbongs & Bentleys»

4. Kanye West - «Ye»

5. Juice Wrld - «Goodbye & Good Riddance»

6. Shawn Mendes - «Shawn Mendes»

7. Ed Sheeran - «÷»

8. The Carters - «Everything is love»

9. 13 Reasons Why (Season 2) - A Netflix original series soundtrack

10. Kygo - «Kids in Love»

Etter sin død innehar nemlig XXXTentacion nå de to første plassene på VG-listas albumliste. Aller øverst troner albumet «?», tett fulgt av «17». Nærmest den avdøde hiphop-artisten finner vi Post Malone med «Beerbongs & Bentleys» og Kanye West med «Ye».

Men det er absolutt ikke bare i Norge at XXXTentacion er i vinden. Hele ni sanger har tatt seg inn på «Billboard Hot 100»-lista. Aller øverst troner låta «Sad!».

I onsdagens minnestund møtte, ifølge Vulture, 8000 fans og sørgende opp for å minnes rapperen og ta farvel. New York Times opplyser at rapper-kollegene Lil Yachty, Lil Uzi Vert og Denzel Curry var blant de fremmøtte.

I over to timer i forkant skal hundrevis av tenåringer ha stått i kø for å komme inn og se sitt idol, skriver Miami Herald . XXXTentacions musikk ble spilt på høyttaleranlegget mens de ventet.

Én person er pågrepet for drapet på rapperen som bare ble 20 år gammel. Politiet har utvidet jakten på ytterligere to personer som de mistenker for å være involvert i drapet .