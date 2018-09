SNART MAMMA: Sandra Lyng har termin i november. Foto: MATTIS SANDBLAD

Gravide Sandra Lyng fryktet at bulimien var tilbake

Trangen til å spise mye mat rev opp gamle sår. Nå vil artisten hjelpe andre som sliter med vanskelige spørsmål om svangerskap.

– Jeg vil vise at vi er sammen om dette, sier Sandra Lyng (31).

Hun stryker seg over den snart syv måneder gamle gravidmagen, gumlende på en kanelbolle – som ved siden av softis er det hun har hatt mest trang til å spise mens hun bærer frem sitt første barn, som forventes i november.

En knapp måned tilbake publiserte hun et innlegg på Instagram , hvor hun tok et oppgjør med folk som kommenterer hvor stor hun er som gravid.

Der gjorde hun det klart at det ikke er lett for en kvinne som har slitt med spiseforstyrrelser å høre slikt.

Nå utdyper hun hva hun mente med det, og forteller at problemstillingen dukket opp tidlig i svangerskapet. Lyng fikk «cravings» – men var ikke sikker på hva det var.

Artisten sier hun slet mest med bulimi fra hun var 13 til begynnelsen av tyveårene.

– Jeg brukte mat som trøst, og da jeg overspiste ga det meg kortvarig glede når jeg hadde det vondt. Jeg assosierte slik at hver gang jeg la på meg, var det fordi jeg ikke hadde det bra. Så da jeg begynte å spise mye igjen nå tenkte jeg at «nå har jeg det kanskje ikke bra».

«Stor» er vondt

Hun var klar over at det er vanlig å bli uvanlig sulten som gravid.

– Men jeg ble forvirret da jeg ble kjempesulten og fikk lyst på sukker og ting som jeg vanligvis klarte å holde til helgene – er dette Sandra som er syk igjen, eller er det slik det skal være?

Kjælenavn som «tjukka», hvor enn godt de var ment, hjalp ikke på de tunge tankene. Ikke minst fordi de kom bare to måneder ut i svangerskapet.

– Det var vanskelig å høre folk kommentere hvor stor jeg var. «Stor» forbinder jeg med ikke å ha det bra, «stor» forbinder jeg med ikke å få lov til å gi ut musikk.

Lyng forteller at tankene som utløste spiseforstyrrelsen har kommet og gått, også i årene hvor hun har definert seg som frisk.

– Jeg har jo en type jobb hvor det egentlig ikke er så genialt å ha en spiseforstyrrelse. Du kan jo få beskjed om å slanke deg, at du må se sånn og sånn ut. Du kjenner på presset, for en del av jobben er jo å være på en scene eller på TV.

– Hvordan takler du det nå?

– Nei, nå takler jeg det fint. Jeg synes mat kan være vanskelig, men så lenge jeg er åpen om det er det et friskhetstegn, tror jeg. Å bli gravid er nesten som å komme i puberteten, for det er så mye som forandrer seg. Men de siste ukene har jeg lært meg å leve med at det er sånn kroppen er, og nå er jeg jo snart ferdig.

Takker mannen

Lyng takker sin forlovede – vordende far Lasse Joachim Langerud, som hun har vært sammen med i tre og et halvt år – for å føle at hun håndterer spiseforstyrrelsen bedre enn noen gang før.

– Etter at jeg traff mannen min fikk jeg det ordentlig bra. Du kan si at jeg landet, det ble trygt, ting ble som jeg hadde håpet og drømt om.

Som førstegangsfødende har Lyng funnet ut at det var mye hun ikke visste om svangerskap. Dette har inspirert henne til å lage podcasten «Smelt på tjukka», som kommer i 13 episoder.

Den første slippes tirsdag denne uken. Gjest der er komiker Sigrid Bonde Tusvik, som blant annet forteller om hvordan underlivet hennes simpelthen revnet da hun fikk sitt andre barn.

– Jeg tar opp mye som er tabu rundt svangerskap i podcasten. Fødselsangst og -depresjon, rus, assistert befruktning, surrogati, psykiske lidelser, hva skjer hvis du går på angstdempende medisiner og blir gravid, det å miste barnet.

Privat og avkledd

Det blir også en egen episode om graviditet og spiseforstyrrelser.

– Der er det noen som representerer den andre siden av spiseforstyrrelser, anoreksi, som også kan være farlig for barnet. Jeg tar med meg folk til psykologen min, så å si.

Lyng gruer seg litt til å slippe «Smelt på tjukka» løs.

– Jeg kjenner det knyter seg i halsen, for det er så jææævlig privat, veldig avkledd. Veldig skummelt.

På Instagram får Lyng i underkant av hundre kommentarer i snitt på det hun poster. På innlegget nevnt i starten av denne artikkelen fikk hun over tusen.

– Over 800 var fra folk som er eller har vært gravide, og mange av dem var sånn «så bra at du sier dette». Og hvis jeg føler det sånn, tenker jeg at det også er andre der ute som gjør det. Motivasjonen for å lage denne podcasten er å nå frem til og hjelpe dem. Det kan være folk som ikke har en psykolog å snakke med, eller som ikke har venner, som trenger å høre dette.