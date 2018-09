SVENSK INFLUENCER: Bianca Ingrosso (23) har flere hundretusener følgere i sosiale medier. Foto: Erik Simander/TT / TT NYHETSBYRÅN

Bianca Ingrosso (23) om kjendislivet: – Alltid ønsket å jobbe i kassen på Coop

RAMPELYS 2018-09-23T19:52:29Z

Den prisvinnende svenske influenceren avslører at hun aldri har lengtet etter rampelyset.

Publisert: 23.09.18 21:52 Oppdatert: 23.09.18 22:54

Bianca Ingrosso har gjennom bloggen og Instagram hundretusener av følgere verden over. Med artist Pernilla Wahlgren som mor og en rekke andre familiemedlemmer i underholdningsbransjen, har hun nærmest vokst opp i rampelyset, men nå avslører hun at hun ikke trives med all oppmerksomheten.

– Jeg visste at jeg ville jobbe med noe innom denne bransjen, men jeg har alltid vært drevet å stå bakom alt. Jeg likte ikke å synge, jeg likte ikke skuespill, men jeg likte å prate og være meg selv, sier hun i en episode av det svenske talkshowet «Hellenius hörna», gjengitt av Expressen .

Hun forteller også at hun har drømt om en helt annen karriere.

– Jeg har alltid ønsket å jobbe i kassen på Coop. Det har vært min store drøm. Å stå i kassen og bippe, jeg får ro i sjelen, sier hun.

Den svenske kjendisen åpner også opp om alt hatet hun får i sosiale medier, og forteller at det er én spesiell målgruppe som står for det aller meste.

– Jeg har ingen problemer med å ta imot hat fra unge gutter, men minst 99,8 prosent av hatet jeg får er fra kvinner i 45-årsalderen og over, sier Ingrosso.

Influenceren sier at kommentarene stort sett går i at de hadde skammet seg over henne som datter, og at de synes det er flaut at barna deres ser på henne som et forbilde.

– Når noen sier noe til meg, så tenker jeg at, ja, du har rett. Så når jeg får en kjip kommentar, så ligger jeg våken og tenker over oppførselen min en hel natt. Så våkner jeg, og vet ikke hva jeg synes eller hvem jeg er lenger, forteller 23-åringen.

Hun er storesøsteren til Benjamin Ingrosso, som var Sveriges representant i Eurovision tidligere i år . Fetteren Sebastian Ingrosso har blitt verdenskjent DJ. Faren Emilio Ingrosso ble i 2006 dømt for mishandling og trusler mot Pernilla Wahlgren, og de to tok ut skilsmisse.