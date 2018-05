GIFT: Matthew Lewis og Angela Jones sammen på premieren på «Beauty and the Beast» i Los Angeles i mars 2017. Foto: Hollywood Newswire / BuzzFoto.com

«Harry Potter»-stjernen Matthew Lewis giftet seg i hemmelighet

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 29.05.18 03:58

Skuespilleren bruker humor på Instagram i beskrivelsen av sitt nye liv som en gift mann.

For drøye halvannet år siden, i desember 2016, kunngjorde «Harry Potter»-skuespiller Matthew Lewis (28) at han hadde forlovet seg med kjæresten, Angela Jones. Den gang uttalte en talsperson for Lewis at paret «var over seg av begeistring».

Nå har de to giftet seg, avslører han på Instagram.

«Ikke bare gikk jeg glipp av opptredenen til Arctic Monkeys i LA, de spilte i Italia da vi var der også. Men kona fikk meg til å gifte meg i stedet. Sint» , skriver han mandag under et bilde av seg selv og sin ferske kone.

Matthew, som først og fremst er kjent for rollen som Neville Longbottom, eller Nilus Langballe på norsk, i «Harry Potter»-filmene, møtte eventplanleggeren Angela på et «Wizarding World»-arrangement i 2016 i Universal Studios i Orlando, der hun jobber.

Da forlovelsen var et faktum, skrev TMZ at skuespilleren hadde fridd til sin kjære foran Eiffeltårnet i Paris.

Ifølge samme nettsted har «Harry Potter»-stjernens nye kone også vært gift én gang tidligere, og skal ha skilt seg drøye fire måneder før hun forlovet seg på ny.

Men det er ikke bare Matthews kjærlighetsliv som har fått mye oppmerksomhet de siste årene. Han har nemlig vist seg svært lettkledd for enkelte magasiner de siste årene, deriblant magasinet Attitude i 2015. Selv mener han bestemt at han alltid vil bekymre seg for sin fysiske fremtoning.

– Man tenker at slike modeller skal være David Beckham eller noen andre som er fryktelig kjekke - og ikke meg. Men jeg har jobbet med fotografen Joseph Sinclair tidligere, og han er veldig talentfull. Han mente vi burde ta noen vågale bilder siden jeg var i mitt livs form. Og han er en mann jeg stoler på.

– Men selvsagt var jeg selvbevisst. Selv om jeg én dag ender opp til å se ut som selveste Chris Hemsworth, vil jeg aldri slutte å være det, har han tidligere uttalt.