Kirsten Dunst og kjæresten ble foreldre for første gang

Publisert: 08.05.18 08:19

Skuespilleren Kirsten Dunst (35) og kjæresten Jesse Plemons (30) fikk en sønn i helgen.

– De er stolte foreldre til en sunn og frisk liten gutt, og alle har det bra, sier en kilde til People .

Det er bare tre måneder siden Dunst bekreftet at hun var gravid. Hun og den 5 år yngre kjæresten møttes da de spilte inn sesong to av hit-serien «Fargo» i 2016, der de spilte et ektepar.

I 2017 kom forlovelsen, og i juni i fjor uttalte skuespilleren at hun ønsket seg barn.

– Jeg har jobbet siden jeg var tre år gammel. Det er på tide å få babyer og bare ta livet med ro, sa hun til Marie Claire i fjor sommer.

I tillegg til at Dunst har vært i full jobb de siste månedene, har hun vært travelt opptatt med å forberede det forestående bryllupet. Da hun gjestet showet «Live!» med Kelly Ripa og Ryan Seacrest tidligere i vinter røpet hun at er en flittig bruker av Pinterest , og får masse gode ideer gjennom bildedelingstjenesten.

– Det kommer til å bli så morsomt og personlig. Vi har det veldig gøy med forberedelsene, fortalte hun den gang.

Dunst fikk sitt store gjennombrudd i filmen «En vampyrs bekjennelser», der hun spilte mot blant andre Brad Pitt. Hun har siden den gang spilt i filmer som «Spiderman» og «Evig solskinn i et plettfritt sinn».