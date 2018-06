INN I GULLREKKA: Anne Lindmo har vært lørdagsvert for NRK, men stepper nå inn i den åpne plassen etter «Skavlan» på fredagskvelden. Foto: NRK

Lindmo tar over Skavlans TV-tid i NRK: – Jeg er gira!

Publisert: 05.06.18 11:51

RAMPELYS 2018-06-05T09:51:17Z

Når Fredrik Skavlan fra høsten går til TV 2, er det Anne Lindmo (48) som overtar TV-ruten på fredagskvelden.

– Jeg har visst om dette i en liten stund og har hatt tid til å begynne å glede meg til å innta fredagskvelden, sier NRK -profilen til VG.

Ingen store endringer

Tirsdag ble det klart at TV 2 vant budrunden om «Skavlan», og fra høsten blir det ingen Fredrik Skavlan å se i «gullrekka» på NRK. I stedet får NRK-seerne tilbringe tid med Anne Lindmo på skjermen.

– Det har vært stor fryd for meg å lage lørdagsfest for seerne, og jeg er også superfornøyd med at vi har klart å etablere en så tett og hyggelig relasjon til publikum gjennom sosiale medier og podkasten vår, sier hun.

Hun lover at seerne vil kjenne igjen programmet selv om det flyttes til fredagen, og samtidig at det kan forventes nye elementer.

– Vi kommer til å videreføre vår formel, samtidig føles det forfriskende å teste og tilpasse oss nye jaktmarker. Jeg er gira på gullrekka!

– Kommer til å elske programmet

Kringkastingssjef i NRK, Thor Gjermund Eriksen, mener Anne Lindmo er en god erstatter nå som Skavlan forlater kanalen.

– Hun har gjort en super jobb og er en flott, kvinnelig profil som har bygd seg opp i NRK over mange år. NRK står ikke tomhendt tilbake uten Skavlan, sier han.

Han forteller at det med Lindmo vil bli større fokus på norsk innhold og norske profiler.

– Jeg tror seerne kommer til å elske programmet Anne Lindmo lager, sier han.