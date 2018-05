TOMT SETE: En ledig plass ved siden av prins Willliam har ført til store spekulasjoner i britiske medier. Foto: JONATHAN BRADY / POOL

Tomt sete i kirken - er dette prinsesse Dianas plass?

Et tomt sete ved siden av prins William kan ha vært en honnør til prinsens avdøde mor, spekulerer flere britiske medier.

Prins William satt ved siden av sin far, prins Charles, inne i St. George’s Chapel i Windsor. Men ved siden av prins William var det ingen som satt, et tomt sete var holdt ledig.

Flere britiske medier spekulerer nå i om dette er en gest til brudgommens mor, prinsesse Diana, som døde i 1997. Det skriver blant andre Harpers Bazaar.

Denne teorien er imidlertid ikke bekreftet. People.com melder at plassen slett ikke var tiltenkt prinsesse Diana. Nei, den stod ledig slik at dronning Elizabeth, som satt bak den tomme plassen, ikke skulle få synsfeltet blokkert.

I blomsterdekorasjonen var det også hvite roser, en annen hyllest til den avdøde prinsessen.

En annen forelder som ikke var til stede under vielsen var Thomas Markle, Meghan Markles far.

– Jenta mi ser nydelig og lykkelig ut. Jeg skulle ønske jeg var der og jeg ønsker dem all lykke og kjærlighet, sier Thomas Markle til TMZ.

Kjendisnettstedet har snakket med brudens far fra sykesengen i California, hvor han har oppholdt seg rekonvalesent etter en hjerteoperasjon. Seremoinen opplevde han som «følelsesladd og full av glede», skriver nettstedet.

Han fikk altså ikke mulighet til å lede datteren opp kirkegulvet i Windsor. I bryllupet deltok imidlertid Meghan Markles mor, Doria Ragland. Hun tok til tårene under seremonien i St. George’s Chapel i Windsor, en vielse som ble fulgt fra TV-skjermer over hele verden.

Det var masse oppstyr rundt Thomas Markles eventuelle deltakelse i bryllupet ukene før den store dagen. Han skulle altså lede datteren opp til alteret , men slik ble det ikke.

Det har blitt meldt at han trakk seg fordi han har samarbeidet med paparazzi-fotografer, så ble det meldt at han ville rekke det likevel. Torsdag kom endelig beskjeden fra Meghan Markle selv om at han ikke kom til å delta i bryllupet