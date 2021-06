SATT FRI: Bill Cosby fotografert onsdag etter han ble satt fri. Foto: MARK MAKELA / X02566

Kraftige reaksjoner etter Cosby-løslatelse

Høyesterett omgjorde overgrepsdommen mot komiker Bill Cosby, som nå er en fri mann. Reaksjonene er sterke.

Av Øystein David Johansen

– Jeg er i fullstendig sjokk, sier Victoria Valentino, en av dem som har anklaget komikeren for seksuelle overgrep til ABC.

– Jeg er svært bekymret over urettferdigheten som er begått, sier hun og omtaler Cosby som en sosiopat og serieovergriper.

83-åringen ble altså sluppet fri onsdag etter at høyesterett i Pennsylvania har konkludert med at Cosby ikke fikk en rettferdig rettssak og omgjort dommen.

I SJOKK: Cosby-anklager Victoria Valentino. Foto: BRENDAN MCDERMID / X90143

Han er ikke frikjent fra sine anklager, men er satt fri på grunn av teknikaliteter. Han har allerede sonet mer enn to år i et fengsel i Pennsylvania.

Han ble i 2018 dømt til mellom tre og ti års fengsel for å ha dopet ned og misbrukt Andrea Constand i 2004. Hun var imidlertid langt fra den eneste som sto fram med anklager mot den tidligere folkekjære komikeren.

Constand selv omtaler løslatelsen som «skuffende» ifølge The Wrap. Hun sier hun frykter at dette gjør at mange som søker rettferdighet i saker om seksuelle overgrep vil miste motet.

Janice Baker Kinney er en av 60 som sto frem. Hun er også sjokkert etter høyesteretts beslutning.

– En liten feil kan snu hele denne saken når så mange sto frem. Så mange kvinner har fortalt sine historier og at denne serieovergriperen får dra hjem i dag er bare helt utrolig.

Skuespiller Amber Tamblyn har kommunisert sine reaksjoner på Twitter.

– Jeg vil ikke høre ett ord om at «cancel culture» har ødelagt menns liv under #metoo. Om at vi gikk for langt. Dagens nyhet om at Cosby løslates viser at vi ikke har gått langt nok. Systemet MÅ endres.

Komiker Kathy Griffin skriver på Twitter at hun er helt motløs etter nyheten.

– NÅR skal vi få en bedring for kvinner og jenter når det kommer kvinnehat og aldersdiskriminering. Hva må til? Jeg blir helt motløs.

Lisa Bloom representerte tre av Cosbys anklagere, skriver på Twitter at hun blir kvalm av nyheten om at Cosby er en fri mann.

– Det er et spark i magen på ofrene og de som snakker deres sak.

Retten fastslår at Cosby hadde stolt på en lovnad fra en tidligere aktor i saken da han avga sitt vitnemål. Den gikk ut på at Cosby ikke ville bli straffeforfulgt for ting han sa i avhør i den sivile straffesaken.

I rettsavgjørelsen heter det at nåværende statsadvokat Kevin Steele, som tok avgjørelsen om å pågripe Cosby, var forpliktet til å holde seg til sin forgjengers løfte.

Høyesterett så seg derfor nødt til å omgjøre dommen, opplyser de i rettsdokumenter.

Derfor er 83-åringen, mest kjent for enormt populære The Cosby Show i Norge på 80-tallet, nå en fri mann.