REDDET: Den ene hunden klarte å unnslippe gjerningspersonen under mye omtalte skyteepisoden. Foto: NNON / BACKGRID

TMZ: Lady Gagas hundepasser skrevet ut av sykehuset etter skyteepisoden

Lady Gagas hundepasser skrevet ut av sykehuset etter skyteepisoden for omtrent én måned siden, melder TMZ.

Publisert: Nå nettopp

En hundepasser var på tur med artistens tre firbente venner i Hollywood onsdag kveld, da en person skal ha angrepet følget.

Hundepasseren, som heter Ryan Fischer, skal ha vært på sykehuset helt til nå. På Instagram skriver han at oppholdet ble lenger enn han trodde, fordi han måtte fjerne deler av lungen etter skuddet i brystet.

– Min prosess for å bli bedre har vært alt annet enn enkel, skriver han.

Nå får han endelig forlate sykehuset.

Fischer takker helsepersonellet ved sykehuset, som han skriver at reddet livet hans. Han gir dem æren for at han klarer å gå i dag.

Hundene ble funnet uskadet en stund etter ulykken, men de mistenkte er ikke tatt, og motivet er fremdeles uklart, skriver TMZ videre.

Hundepasseren har også åpnet seg på Instagram tidligere:

«Fire dager tidligere, mens en bil raste av gårde og blod fosset fra skuddsåret mitt, kom en engel tassende bort og la seg ved siden av meg. Mine paniske skrik roet seg mens jeg så på henne, selv om jeg skjønte at blodet som dannet en pøl rundt hennes lille kropp var mitt eget», skrev hundepasser Fischer på Instagram etter hendelsen.

«Engelen» han omtaler er Asia, den eneste av Lady Gagas tre hunder som ikke ble kidnappet den kvelden i Hollywood.

