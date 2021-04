LUFTETUR: Dronning Elizabeth og prins Charles i hagen ved Frogmore House i Windsor. Foto: Chris Jackson / Reuters

Dronning Elisabeth og prins Charles viste seg sammen

Bildene av dronning Elizabeth (94) og prins Charles (72) er det første av mor og sønn sammen på lang tid.

Anledningen for bildene, er ikke kjent. Men det britiske kongehuset har selv delt dem med pressen.

Daily Mail skriver at det dreier seg om et privat arrangement ved Frogmore House i Windsor, og at det vil bli gitt detaljer rundt begivenheten på et senere tidspunkt.

Prins Charles er iført kamelfarget kåpe, mens dronningen har på seg grønt og bærer skjerf på hodet – som nærmest er hennes varemerke når hun ikke opptrer i offisiell sammenheng.

Vaksinert

Dronning Elizabeth og prins Philip har bodd på Windsor under coronapandemien. Der har de levd under strenge coronatiltak, med en liten gruppe ansatte til å hjelpe dem.

Prins Philip, som runder 100 år 10. juni, og som nylig ble skrevet ut etter en måned på sykehus, er ikke med på de nye bildene. Heller ikke Charles’ kone, hertuginne Camilla (23).

Da dronningen deltok på hundreårsmarkeringen til Royal Australian Air Force 31. mars, var det fem måneder side hun viste seg offentlig. Siden har det blitt opplyst om at hun fikk vaksinedose nummer to dager tidligere.

Dronningen runder 95 år 21. april.

BLIDE: Både mor og sønn så ut til å være i godt humør. Foto: Chris Jackson / Reuters

Den britiske kongefamilien har stått i flere stormer den siste tiden. Prins Charles ble smittet av corona i fjor, og prins Philip (99) er blitt hjerteoperert.

I tillegg har hele verden fått med seg det intense oppgjøret prins Harry (36) og hertuginne Meghan (39) tok med resten av familien i det så omtalte Oprah-intervjuet nylig.

Prins Harry og familien, som har bosatt seg i USA, er i påsken blitt avbildet på stranden hjemme i Los Angeles.

I november 2020 hadde dronning Elizabeth og prins Philip vært gift i 73 år. Ingen andre i det britiske monarkiets historie kan skilte med det samme.

