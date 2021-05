VIKTIG Å DELE: Adam Schjølberg utleverer vonde opplevelser fordi han mener det er viktig å vise hvor vanlig det er for minoriteter. Foto: Line Møller, VG

Adam Schjølberg deler historie om homohat

Komiker Adam Schjølberg (39) sier han ble spyttet i ansiktet og fortalt at han ikke fortjener å leve – men også om et lyspunkt i etterkant.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Det er til sine 27.000 følgere på Instagram at Schjølberg deler historien. Han skriver at mens han var på vei til jobb for fem år siden, så han en fyr komme gående mot ham på gaten.

Det virket som han ville spørre om noe, men da Schjølberg stoppet opp, kom mannen helt nærme og sa «Sånne som deg fortjener ikke å leve». Så spyttet han komikeren i ansiktet og la til «Jævla homo», skriver Schjølberg.

Men så var det én som observerte det som skjedde, som kom bort etterpå og spurte om han skulle følge Schjølberg til byen.

– Det var litt kleint og vi snakket ikke sammen, men da vi gikk hver til vårt sa han forsiktig: «Men du fortjener å leve». Mitt liv er for kort til å henge seg opp i ham som spyttet. Det gidder jeg ikke lenger, sier TV-profilen til VG.

Han sier historien er fra omtrent fem år tilbake, men at han husker den godt.

– Hvem glemmer noe sånt? Samtidig tror jeg man er ganske herdet av det. Det er ikke første gangen, og helt sikkert ikke siste gangen jeg blir spyttet i ansiktet – det har også skjedd på jobb på scenen på Latter, påpeker Schjølberg.

Han forteller at han deler denne typen historier med to sider – triste, men også hjertevarme – for å skape relasjoner.

– Det har vært viktig for meg å dele. Jeg tror absolutt alle skeive har lignende historier å dele, men jeg har tenkt at jeg ikke skal ta det for gitt. For meg må det også være noe fint inni der, påpeker han.

– Det handler om å vise at det fortsatt ikke er så lett å være seg selv, å være annerledes. Folk er flinke til å si at vi har kommet så langt, og det er nok lettere i en storby, men selv de som bor i Oslo føler seg ikke alltid helt trygge.

Tidligere har Schjølberg delt en historie fra da han var på låvefest-bursdag på bygda og sto og så på de heterofile parene som danset. Han beskriver innebygget frykt og en sterk bevissthet om at han var homofil. Han så én gutt som sto og snakket med de andre guttene og kikket bort på ham.

– Men så kom han bort og sa «Detta blir for gæli. Du kan itte stå her. Kan je få denna dansen? Og da danset jeg hele kvelden og gråt en bitte liten skvett for unge Adam som sto på sidelinjen hele ungdomsskolen, og hele videregående og ikke fikk danse med den han helst ville, sier Adam og legger til:

– Jeg vil heller huske den dansen i voksen alder enn alle dem jeg ikke fikk.

Schjølberg sier han ikke hadde det så fælt i oppveksten, men at han var ensom. Nå mener han at han har kommet i en alder der nok er nok.

– Jeg blir litt filterløs. Når folk sier «Jeg har ikke noe problem med homofile, men MÅ du trykke legningen din i trynet mitt?», da tenker jeg «Ja, det skal jeg gjøre helt til du ikke synes det er rart. Helt til du tenker like lite over det som du tenker over heterofili.», fastslår han.

Inge Alexander Gjestvang leder i FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Foto: FRI

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold sier, at antall anmeldelser har økt jevnt frem til 2019, med en nedgang i 2020.

– I 2019 ble det anmeldt 122 tilfeller av hatkriminalitet mot skeive, og i 2020 ble 97 tilfeller anmeldt. Politiet antar at mørketallene er store, og det gir også den årlige innbyggerundersøkelsen til politiet grunn til å tro. Det gjelder både nedgangen som sees i antall anmeldelser i fjor og årene før, sier leder i FRI Inge Alexander Gjestvang.

Årsakene til dette er sammensatte, mener han.

– Men god kunnskap i politiet om hva hatkriminalitet er, og at de klarer å skape trygge møter, både med dem som anmelder og ellers, er viktig for å sikre at dette ikke er årsaker bak mørketallene. Vårt inntrykk er, som politiets, at det kan være mange tilfeller av hatkriminalitet som av ulike grunner ikke blir en del av den offentlige statistikken.

Gjestvang mener det er viktig å synliggjøre alle store og små hendelser som minner oss om at ikke alle mennesker får gå i fred på gata.

– Når mennesker med en plattform deler av sine erfaringer med annerledeshet, treffer det jo de av oss som tilhører samme gruppe på en særegen måte. Historier om vold mot skeive kan føre til økt grad av minoritetsstress hos andre skeive, som dermed kan frykte at noe lignende vil skje med dem, sier Gjestvang.

– Det er veldig rørende å se hva den snille fremmede i Schjølbergs historie gjorde, og det blir en tydelig påminnelse om hvordan vi som medmennesker kan støtte hverandre i utfordrende situasjoner. Små ting kan bety mye i der hvor noen har det vondt eller er utrygge.

Historier som Schjølbergs er dessverre ikke unike.

– Uavhengig av hvem det er som blir utsatt for det, og det viser oss at det fortsatt er en vei å gå før alle kan leve ut hvem de er og elske hvem de vil uten å bli utsatt for hets, trakassering og vold, sier Gjestvang.