GODE VENNER: Anniken Jørgensen og Karianne Vilde Wølner er gode, gode venner, og er begge å se i «Farmen» med bare et par måneders mellomrom. Foto: Privat

Annijor om sin gode «Farmen»-venn: − Vi har vært igjennom utrolig mye sammen

Karianne Vilde Wølner (26) og «Farmen kjendis»-vennen fant sammen da de hadde kjærester i samme band. Nå er de begge single, men har fortsatt hverandre.

Nå nettopp

Karianne Vilde Wølner holdt i syv uker på «Farmen» før hun måtte gi tapt i tvekamp mot venninnen Karianne Kopperstad (27). Dermed måtte jenta fra Drammen ta til takke med sidekonkurransen «Torpet».

Onsdag ble det klart at Wølner vant «Torpet», og dermed er tilbake på hovedgården igjen.

Da VG møtte 26-åringen dagen før «Farmen»-innspillingen tok til, fortalte Wølner at hun er god venn med blogger og influencer Anniken Jørgensen (24), kanskje enda bedre kjent som Annijor.

Nylig var VG også med da de to venninnene møtte hverandre for første gang siden Wølner gikk inn på «Farmen» i juli.

Først og fremst på grunn av sin venninne har Jørgensen sett nesten alt av «Farmen» denne høsten.

– Det er veldig gøy og jeg er dritstolt av henne! Hun har vært sykt flink og har imponert meg enda mer enn jeg trodde hun skulle gjøre. Alle har sett hvor « seig» hun er, det skal hun virkelig ha, sier Annijor til VG.

Den 24 år gamle influenceren vet nemlig akkurat hva hun snakker om. I sommer var hun én av kjendisene som sjekket inn i «Farmen kjendis», et program som spilles inn over fem uker, men som ender i seks uker på TV til vinteren. Vanlige «Farmen» varer i elleve uker, og mandag går deltagerne i gang med den tiende uken.

– Jeg har blitt litt overrasket over det jeg har sett i år, for det er enda tyngre enn det ser ut som på TV. Samtidig har deltagerne veldig lite mat. Jeg var der på sommeren, og husker at jeg konstant gikk rundt og tenkte på alle dem som sitter hjemme og spiser reker og drikker hvitvin. Alt det man har lyst på surrer rundt i hodet ditt. Jeg tenkte på mat i 90 prosent av tiden jeg var der inne, erkjenner hun.

HERLIG GJENSYN: Både Annijor og Karianne Vilde Wølner var i svært godt humør da de møtte hverandre for første gang på mange måneder – selv om VG hang med på slep. Foto: Bjørn Ekker, VG

– Karianne har vært på «Farmen» i ni uker nå, mens hele «Farmen kjendis» varte i fem uker. Hvilke tanker gjør du deg rundt det?

– Hadde noen sagt til meg at nå er det seks uker igjen av «Farmen kjendis» hadde jeg sagt «God jul, godt nyttår. Jeg stikker». Det hadde jeg ikke vært mentalt forberedt på, sier hun og ler.

«Farmen»-venninnen Wølner medgir at hun ringte Jørgensen rett før hun gikk inn på «Farmen»-gården. Hun ville ha tips, og det fikk hun.

– Ja, buljongterninger! Sier 26-åringen.

– Og du tok det med deg? Spør Jørgensen.

– Ja, massevis av kjøttbuljong, Mest for fellesskapets del. Men jeg visste ikke at produksjonen skulle sjekke bagen min da jeg skulle i tvekamp i uke 4, så alt ble tatt fra meg. Vi savnet buljong etter at jeg kom tilbake til gården etter kampen.

SNART TV-AKTUELL: Blogger og influencer var en del av «Farmen kjendis» i sommer. Programmet kommer på TV 2 på nyåret. Foto: Espen Solli

– Fikk du noen andre tips?

– At jeg burde komme best overens med jentene. Men sære meg liker jo å få best kontakt med dem jeg liker.

Annijor har flere ganger snakket ut om at hun er plaget med angst, noe hun også har gitt ut bok om. Akkurat det var noe hun tenkte mye på før hun gikk inn i «Farmen kjendis».

– Det jeg var mest redd for var at jeg skulle få et skikkelig angstanfall, at jeg skulle være i en sosial setting uten mulighet til å ringe noen, forteller hun.

Men:

– Jeg var ikke i nærheten! Jeg tror aldri jeg har vært så langt unna, faktisk. Jeg hadde så bra psykisk helse der inne. Det er sånn man egentlig skal ha det.

Jørgensen skulle egentlig vært med i «Farmen kjendis» i fjor, men trakk seg like før avreise til gården fordi hun ble syk. Legene trodde hun hadde pådratt seg hjernehinnebetennelse, ifølge henne selv – noe som medførte en tøff tid på sykehuset.

– Jeg tror produksjonen var veldig redd for at noe lignende skulle skje denne gang. Det gjorde at jeg fikk enda mer press på meg på et vis. Jeg følte at jeg uansett hva måtte holde masken. Det som skjedde i fjor førte med seg mye angst det også. Jeg forberedte meg så mye på «Farmen kjendis», men så raknet alt i tillegg til at jeg ble syk.

De to «Farmen»-deltagerne har visst om hverandre lenge. De gikk på barne- og ungdomsskolen sammen, men var ikke omgangsvenner da. Det var først i 2011/2012 at noe skjedde.

IMPONERER: Karianne Vilde Wølner (til høyre) er fortsatt med i «Farmen». Det også Karianne Kopperstad (i midten). Wiktoria Rønning røk ut mot nettopp Wølner i uke 4. Foto: Alex Iversen, TV 2

Fra hun var 15 til 17 år var nemlig Jørgensen sammen med Mikkel Christensen fra EDM-duoen Broiler. Etterpå har hun flere ganger fortalt at bruddet skal ha knust henne fullstendig.

Før de to møttes var Karianne Vilde Wølner god venn med Christensen. Men ikke bare det: Hun var også kjæresten til Simen Auke, den andre delen av nettopp Broiler. I 2013 ble det slutt mellom dem, noe VG også omtalte den gang.

Men det var altså gjennom Broiler-gutta at Wølner og Jørgensen ble skikkelig kjent.

– Ja, vi klarte vi å rote oss bort i samme boyband. Det var det som gjorde at vi ble venner, forteller den 26 år gamle «Torpet»-vinneren, før venninnen legger til:

– De turnerte mye og vi var ofte med der. Og så har vi holdt sammen, selv om «det andre» ikke holdt sammen. Vi valgte oss.

– Så hvor gode venner er dere, Karianne?

– Vi er ganske nære venner. Så nære at vi kommer til å holde tale i hverandres bryllup – om vi noen gang klarer å gifte oss. Det er alltid sånn at jeg kan gå til Anniken om det er noe, selv om vi ikke har sett hverandre på flere måneder.

– Anniken?

– Jeg ser på Karianne som én av mine nærmeste. Det er bare det at hun bor i Drammen og jeg i Oslo. Vi ser hverandre i perioder, enten av eller på. Vi har vært igjennom utrolig mye sammen, er nære venner og glade i hverandre.

DOKUMENTERT MØTE: «Farmen kjendis»-Anniken og «Farmen»-Karianne tok flere selfier for å dokumentere gjenforeningen da de endelig møttes igjen. Foto: Bjørn Ekker, VG

Hun legger ikke skjul på at «Farmen»-vennen har vært en stor støtte i vanskelige tider, ikke minst i forbindelse med det tøffe bruddet med Broiler-Mikkel.

– Hun er helt fantastisk. Det er blitt sånn at vi ikke trenger å snakke med hverandre hele tiden, men likevel er alt normalt når vi sees. Karianne er den mest omsorgsfulle støtten som finnes. Det ser man jo i «Farmen» også, at hun er real, omsorgsfull og tar vare på alle. Det skal hun være glad for og, at hun blir fremstilt som hun faktisk er.

– Og du er fortsatt singel?

– Ja, og det går veldig bra. Nå har jeg liksom tid til å gjøre alle de tingene jeg aldri hadde tid til før. Og så tenker jeg at hvis man da har barn i tillegg til mann, da er jo livet over? Man kan jo ikke ha tid til noen ting da, forteller 24-åringen, som synes det er gøy å se at sin like single venninne «endelig» får de samme kjærlighetsspørsmålene som henne i media.

– Det er litt digg ikke lenger å være alene i «boksen». Selv har jeg på en måte levd med det så lenge at jeg tar forholdsregler uten å vite at jeg gjør det. Jeg har tilpasset livet mitt i forhold til hva jeg bør og ikke bør gjøre. Jeg står ikke naken foran vinduet i leiligheten min for eksempel, i tilfellet naboen min tenker «Ja, der bor hun». Så havner det på nett. Det er slike småting man bare lar være å gjøre, forteller Annijor, som ikke klarer å la være, og spør venninnen om hun er på Tinder.

– Jeg har vel appen, men er ikke innpå der. Er du? kontrer Wølner.

– Nei, jeg ble kastet ut. Folk rapporterte meg, for de trodde det ikke var meg. Jeg har sendt sånn cirka ti e-poster til Tinder, men de svarer meg ikke engang. Jeg er blokkert. Jeg prøver å bruke venninnen min sin og bytter ut bildet hennes. Men da heter jeg plutselig Kaja, røper Anniken Jørgensen, som gleder seg til «Farmen kjendis» starter på nyåret.

Søndag er det klart for en ny tvekamp i «Farmen». Etter det er det bare én uke igjen før den store finaleuken tar til.

Publisert: 22.11.20 kl. 09:17

