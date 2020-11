40 POENG: Nate og Helene fikk full pott for sin argentinsk tango Foto: Espen Solli / TV 2

Full pott og 40 poeng for første dans

Nate og Helene danset Argentinsk tango - og fikk full pott av dommerne: 40 poeng.

Alle de fire dommerne ga Nate og Helene 10 poeng hver seg - og dermed leder de med 40 mot 38 poeng på Adreas ph Mai.

Første par ut var Andreas Wahl og hans partner Mai Mentzoni. Og de fikk tilsammen 38 poeng for sin første dans. – Jeg gledet meg til denne dansen, sier Andreas Wahl.

Dermed er vi i gang med det siste programmet i den 16. sesongen av TV 2-suksessen «Skal vi danse». VG er på plass i H3 Arena på Fornebu. Men i salen og ved dansegulvet er det bare dommere, dansere, programledere og folk fra produksjonen.

Blir det Andreas Wahl kjent fra «Folkeopplysningen» eller realitydeltager Nate Kahungu kjent fra «Love Island» som kan løfte den gjeve pokalen over hodet etter en instens danse-høst?

Andreas Wahl danser med proffdanser Mai Mentzoni, mens Nate Kahungu har Helene Spilling som sin dansepartner.

– Hva gruer du deg mest til?

– Jeg gruer meg egentlig mest til å se hans dans. Andreas er så flink. Jeg blir litt nervøs når jeg ser han. Men han er en flott fyr, som fortjener å vinne like mye som meg, sa Nate Kahungu til VG tidligere denne uken.

Skulle han vinne, er han den første «Skal vi danse»-deltakeren som stikker av med seieren etter at han og dansepartner Helene Spilling først ble slått ut i et tidligere program. Men på grunn av stemmetrøbbel fikk de lov til å komme tilbake til konkurransen.

– Jeg gleder meg veldig til å få mer tid med familien. Jeg har to små hjemme, og det kjenner jeg på. Det har jeg kjent en stund på, sa Andreas Wahl på sin side til VG tidligere denne uken.

I fjor var det spenning til siste slutt. Etter tidenes jevneste «Skal vi danse»-finale, stakk Aleksander Hetland (37) og Nadya Khamitskaya (37) av med seieren foran Jørgine Massa Vasstrand (31) og Jørgen Nilsen (21) etter at seerne hadde sagt sitt.

For da gjorde dommerne gjorde noe uten sidestykke i finalen: De delte ut toppscore til begge deltakerne i samtlige tre danser. Dermed sto både Jørgine og Aleksander med 120 poeng fra fagfolket - og det var opp til seerne å avgjøre hvem som vant.

Danserekkefølge:

1. Andreas og Mai - Rumba - Can you feel the love tonight, Løvenes konge

2. Nate og Helene - Argentinsk tango - Human, Rag’n’bone Man

3. Andreas og Mai - Cha Cha Cha - 24k magic, Bruno Mars

4. Nate og Helene - Slowfox - La Vie En Rose, Callan

5. Andreas og Mai - Showdance - Håper du har plass, Cezinando

6. Nate og Helene - Showdance - Dance Monkey, Tones and I

