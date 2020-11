SISTE DANS: Full pott for Andreas og Mai i siste dans. Foto: Espen Solli / TV 2

En rørt Andreas Wahl: − Har tre hjemme som har fått altfor lite tid

Det var en følelsesladet Andreas Wahl som møtte programledere og dommere etter siste dansen. – Det har vært en slitsom periode, sier han.

Andreas og Mai avsluttet med full pott: 40 poeng.

– Du avslutter med stil, sa dommerne.

Også Nate og Helene fikk full pott for sin siste dans. Der danset han til sangen «Dance monkey».

– Hele livet mitt har jeg blitt kalt apekatt som noe negativt. Nå kan vi bruke det positivt, sa Nate til VG i pausen.

– Representasjon er så viktig. Jeg får sagt det nå, og jeg er glad jeg har fått være på TV så lenge at jeg har fått snakket mye om det. Også er det ikke sånn at det var forventet av meg, men jeg tenker det er fint at barn og unge kan skjønne at alle kan.

Under Nate og Helenes siste slowfox fintet Nate med et kyss.

– Nei da, vi var bare veldig nære. Jeg tenkte et øyeblikk der: «Skal jeg bare gå for kysset, blåse de hjemme av banen?». Da hadde det jo tatt helt av. Men jeg kan jo ikke sjokkere Helene på den måten, sier en lattermild Nate til VG i pausen.

Men Helene sier hun ikke hadde blitt så sjokkert, ettersom de to har fleipet om dette flere ganger. Danseparet har gjentatte ganger avkreftet at de har noen slags form for romantisk forhold.

Før pausen og siste dans er stillingen 80 mot 77 i Nates favør. Dette er dog bare dommerpoengene, og det store øyeblikket kommer når seerstemmene avsløres.

– Det er morsomt, men folk har vært på toppen og ja, det betyr ikke så mye. Vi slapper ikke av ennå. Vi når opp til dommernes forventninger. Teknisk sett er det bra, men om det snakker til følelsene til de der hjemme gjenstår å se, sier Nate og Helene til VG i pausen

– Det er spennende, sier Mai og Andreas til VG.

– En dans igjen?

–Ja vi skal danse en dans som betyr mye om det å legge bort telefonen å være mer til stede, sier de om neste dans, sier Andreas og Mai videre.

Andreas og Mai i sin siste showdance. Foto: Espen Solli / TV 2

De sier at de laget neste dans sammen.

– Og så kommer det fra hjertet. Det er et språk jeg har lært i høst, snakke og formidle gjennom dans, sier Andreas.

Om konkurrenten:

— Nate danser kjempefint. En stor danser, som vi selvfølgelig vil slå.

Dommerne ga Andreas og dansepartner Mai Mentzoni 39 poeng for deres cha cha cha, og var svært fornøyd.

– Jeg måtte forbedre meg fra første program, sier Andreas i programmet og det klarte han.

39 POENG: Nesten full pott for Andreas og Mai i deres Cha Cha Cha Foto: Espen Solli / TV 2

Dermed er vi i gang med det siste programmet i den 16. sesongen av TV 2-suksessen «Skal vi danse». VG er på plass i H3 Arena på Fornebu. Men i salen og ved dansegulvet er det bare dommere, dansere, programledere og folk fra produksjonen.

Blir det Andreas Wahl kjent fra «Folkeopplysningen» eller realitydeltager Nate Kahungu kjent fra «Love Island» som kan løfte den gjeve pokalen over hodet etter en instens danse-høst?

Andreas Wahl danser med proffdanser Mai Mentzoni, mens Nate Kahungu har Helene Spilling som sin dansepartner.

– Hva gruer du deg mest til?

– Jeg gruer meg egentlig mest til å se hans dans. Andreas er så flink. Jeg blir litt nervøs når jeg ser han. Men han er en flott fyr, som fortjener å vinne like mye som meg, sa Nate Kahungu til VG tidligere denne uken.

SLOW FOX: 40 poeng til Nate og Helene Foto: Espen Solli / TV 2

Skulle han vinne, er han den første «Skal vi danse»-deltakeren som stikker av med seieren etter at han og dansepartner Helene Spilling først ble slått ut i et tidligere program. Men på grunn av stemmetrøbbel fikk de lov til å komme tilbake til konkurransen.

40 POENG: Nate og Helene fikk full pott for sin argentinsk tango. Foto: Espen Solli / TV 2

– Jeg gleder meg veldig til å få mer tid med familien. Jeg har to små hjemme, og det kjenner jeg på. Det har jeg kjent en stund på, sa Andreas Wahl på sin side til VG tidligere denne uken.

I fjor var det spenning til siste slutt. Etter tidenes jevneste «Skal vi danse»-finale, stakk Aleksander Hetland (37) og Nadya Khamitskaya (37) av med seieren foran Jørgine Massa Vasstrand (31) og Jørgen Nilsen (21) etter at seerne hadde sagt sitt.

For da gjorde dommerne gjorde noe uten sidestykke i finalen: De delte ut toppscore til begge deltakerne i samtlige tre danser. Dermed sto både Jørgine og Aleksander med 120 poeng fra fagfolket - og det var opp til seerne å avgjøre hvem som vant.

Danserekkefølge:

1. Andreas og Mai - Rumba - Can you feel the love tonight, Løvenes konge

2. Nate og Helene - Argentinsk tango - Human, Rag’n’bone Man

3. Andreas og Mai - Cha Cha Cha - 24k magic, Bruno Mars

4. Nate og Helene - Slowfox - La Vie En Rose, Callan

5. Andreas og Mai - Showdance - Håper du har plass, Cezinando

6. Nate og Helene - Showdance - Dance Monkey, Tones and I

Publisert: 21.11.20 kl. 19:16 Oppdatert: 21.11.20 kl. 22:03