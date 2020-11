JUBLER: Andreas Wahl og Mai jubler over seieren i «Skal vi danse». Foto: Espen Solli / TV 2

Andreas Wahl vant «Skal vi danse»: − Nå skal jeg hjem til familien og forberede jul

Andreas Wahl vant «Skal vi danse» 2020. - Men nå er jeg glad jeg skal hjem. Jeg har veldig behov for familietid. Jeg hjem til familien og forberede jul, sier vinneren til VG.

– Jeg vet ikke hva som skjer inni meg nå . Jeg har veldig høy puls og er veldig ovverrasket. Jeg vil takke alle som har stemt, takke Mai for alt hun har lært meg. Men jeg har tre stykker hjemme som har hatt det vanskelig og nå er jeg glad for at jeg skal hjem, sa Andreas Wahl etter at seieren var et faktum.

FØLELSSLADET: Jeg vil takke alle som har stemt, takke Mai for alt hun har lært meg. Men jeg har tre stykker hjemme som har hatt det vanskelig og nå er jeg glad for at jeg skal hjem, sa Andreas Wahl etter at seieren var et faktum. Foto: Espen Solli / TV 2

- Pokalen er overraskende lett. Det er uvirkelig. Vi har jobba hardt, det har vært gleder og sorger gjennom sesongen. Også ender det med seier. Det er surrealistisk.Det må fordøyes. Det var overraskende, kult og digg. Jeg hadde som motivasjon at Mai fortjener å vinne, sier Andreas Wahl og fortsetter:

- Mai har lært meg å fortelle budskap gjennom dans. Den siste dansen handler om noe som betyr noe for meg, sier han videre

- Det blir litt rart, også tror jeg det blir litt fint. Jeg har veldig behov for familietid. Jeg skal hjem til familien og forberede jul, sier Andreas Wahl.

Hvordan blir det å komme hjem nå?

– Det får vi se. Håper de husker hvem jeg er, de to små. Det tror jeg de gjør. Men jeg har vært mye borte, kanskje litt mer enn det som er sunt. Så nå er jeg veldig klar for å komme hjem til familien. Det blir å være mye hjemme, danse med dem der.

Nate Kahungu og Helene Spilling fikk full pott fra dommerne - tilsammen 120 poeng mens Andreas Wahl og Mai Mentzoni «bare» fikk 117 poeng.

– Det føles som en seier. Målet har vært å være med så lenge som mulig, kun på grunn av de som ligner på meg og de kan se at det er mulig gjennom tv-skjermen. Det føles deilig å få full pott av dommerne, da vet vi hvert fall at vi ikke har gjort noe feil, sier Nate til VG.

Før seieren var et faktum, var det en svært følelsesladet Andreas Wahl som møtte programledere og dommere etter siste dansen.

– Det har vært en slitsom periode, sier han.

Andreas og Mai avsluttet med full pott: 40 poeng.

– Du avslutter med stil, sa dommerne.

Også Nate og Helene fikk full pott for sin siste dans. Der danset han til sangen «Dance monkey».

– Hele livet mitt har jeg blitt kalt apekatt som noe negativt. Nå kan vi bruke det positivt, sa Nate til VG i pausen.

– Representasjon er så viktig. Jeg får sagt det nå, og jeg er glad jeg har fått være på TV så lenge at jeg har fått snakket mye om det. Også er det ikke sånn at det var forventet av meg, men jeg tenker det er fint at barn og unge kan skjønne at alle kan.

Under Nate og Helenes siste slowfox fintet Nate med et kyss.

– Nei da, vi var bare veldig nære. Jeg tenkte et øyeblikk der: «Skal jeg bare gå for kysset, blåse de hjemme av banen?». Da hadde det jo tatt helt av. Men jeg kan jo ikke sjokkere Helene på den måten, sier en lattermild Nate til VG i pausen.

Men Helene sier hun ikke hadde blitt så sjokkert, ettersom de to har fleipet om dette flere ganger. Danseparet har gjentatte ganger avkreftet at de har noen slags form for romantisk forhold.

Før pausen og siste dans var stillingen 80 mot 77 i Nates favør. Dette er dog bare dommerpoengene, og det store øyeblikket kommer når seerstemmene avsløres.

– Det er morsomt, men folk har vært på toppen og ja, det betyr ikke så mye. Vi slapper ikke av ennå. Vi når opp til dommernes forventninger. Teknisk sett er det bra, men om det snakker til følelsene til de der hjemme gjenstår å se, sier Nate og Helene til VG i pausen

– Det er spennende, sier Mai og Andreas til VG.

– En dans igjen?

–Ja vi skal danse en dans som betyr mye om det å legge bort telefonen å være mer til stede, sier de om neste dans, sier Andreas og Mai videre.

Andreas og Mai i sin siste showdance. Foto: Espen Solli / TV 2

De sier at de laget neste dans sammen.

– Og så kommer det fra hjertet. Det er et språk jeg har lært i høst, snakke og formidle gjennom dans, sier Andreas.

Om konkurrenten:

— Nate danser kjempefint. En stor danser, som vi selvfølgelig vil slå.

Dommerne ga Andreas og dansepartner Mai Mentzoni 39 poeng for deres cha cha cha, og var svært fornøyd.

– Jeg måtte forbedre meg fra første program, sier Andreas i programmet og det klarte han.

39 POENG: Nesten full pott for Andreas og Mai i deres Cha Cha Cha Foto: Espen Solli / TV 2

SLOW FOX: 40 poeng til Nate og Helene Foto: Espen Solli / TV 2

40 POENG: Nate og Helene fikk full pott for sin argentinsk tango. Foto: Espen Solli / TV 2