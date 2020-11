EPILEPSI: Influenceren Amalie Snøløs åpnet opp på «God morgen Norge» i dag. Foto: Lise Skogstad, VG

Avslørte sykdom på direkten

Den 24 år gamle influenceren Amalie Snøløs har fått påvist epilepsi.

Snøløs kunne på «God Morgen Norge» i dag fortelle at hun i lengre tid har hatt problemer med kroppen. 24-åringen, med 250.000 følgere på Instagram, er programleder på TV 2 og har deltatt på både «Farmen» og «Skal vi danse». I dag åpnet hun opp.

– Etter «Skal vi danse» ble jeg veldig dårlig, jeg skjønte ikke hva det kunne være og var innom legevakten flere ganger. Det har vært en vanskelig prosess, for jeg har vært under utredning lenge, fortalte hun.

SKAL VI DANSE: I 2018 deltok hun i TV 2-programmet «Skal vi danse». Foto: Frode Hansen, VG

Hun forteller at det har vært en tung stund, men også godt å få vite hvorfor kroppen har vært så rar i det siste.

– Jeg fikk påvist epilepsi. Man tror jo man er en superhelt, uten allergier og ingenting har vært problematisk. Så får man slengt i trynet at man har epilepsi, sa Snøløs.

BLITT UTREDET: – Det er godt å vite hvorfor det har vært så vanskelig og tungt for kroppen, forteller hun. Foto: Lise Skogstad, VG

– Det går fint nå

– Jeg har måtte tilpasse meg en del, og det handler om å høre på legene og ta hensyn til kroppen. Jeg må sette meg selv først, forteller hun.

Epilepsi er en av de vanligste sykdommene en kan få i nervesystemet, og er en betegnelse på en rekke ulike tilstander. Det kan medføre epileptiske anfall.

Hun fortalte på TV 2 at hun i lang tid har hatt det gøy på jobb og hatt høyt tempo, men at nå må hun omprioritere litt. Men at det går an å leve fint med sykdommen.

– Men det går veldig fint nå, forteller hun.

FÅTT KJÆRESTE: Snøløs kunne også fortelle på TV 2 at hun har fått seg kjæreste, men ønsket å holde forholdet litt privat. – Det er viktig å holde noe for seg selv også, forteller hun. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Publisert: 24.11.20 kl. 13:37 Oppdatert: 24.11.20 kl. 13:49