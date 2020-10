VANT: Levi Try og Øyunn Krogh stakk av med seieren om den store hyttedrømmen. Foto: Robert Dreier Holand / TV 2

Vant årets «Sommerhytta»: − Regnet med å tape

Levi Try (23) og Øyunn Krogh (25) ble kjærester kort tid før «Sommerhytta», og hadde aldri snekret tidligere. Etter en forferdelig start stakk de til slutt av med seieren av drømmehytten.

I TV 2-programmet «Sommerhytta» har fire lag – totalt åtte deltagere – kjempet side om side i ti uker for å oppnå den store hyttedrømmen.

Hvert lag pusser opp hver sin hytte i Lyseren Strandpark i Ytre Enebakk, og aldri har det vært så jevnt før en finaleuke starter.

Det var til slutt kjæresteparet Øyunn Krogh og Levi Try som stakk av med seieren, og fikk den egenssnekrede hytten til odel og eie.

– Det er helt uvirkelig, sier Krogh til VG.

Paret møttes på Instagram bare noen måneder før de meldte seg på konkurransen, og kunne ingenting om oppussing og snekring da innspillingen startet.

– Vi hadde regnet med å tape, selv om vi innerst inne hadde et håp, sier Try.

OVERRASKET: Øyunn Krogh sier det gikk litt i svart i det hun innså at hun og kjæresten vant årets «Sommerhytta». Foto: Robert Holand / TV 2

I finaleepisoden ble det tårevått for alle deltagerne.

– Etter ti uker er alle murer revet ned. Du er så sliten og følelsene ligger nesten utenpå kroppen, sier Try.

– Man er virkelig helt utslitt, og bruker det siste man har av krefter. Så kommer adrenalinet og finalen oppå der igjen, da er det umulig å holde følelsene tilbake, legger Krogh til.

KONKURRERERTE: Arber Topallaj og Esra Maloku, Levi Try og Øyunn Krogh, Cornelius Schmith og Mikkel Schmith og kjæresteparet Jerry Johansson og Jeanett Fjeldstad var parene som konkurrerte mot hverandre om å få drømmehytten. Foto: Robert Holand / TV 2

VG snakker med kjæresteparet over en videosamtale fra deres leilighet i Oslo.

Til forskjell fra mange andre kjærestepar på deres alder, bor de i et kollektiv med andre folk. Og nå eier de samtidig også en hytte til en verdi på 3.5 millioner kroner.

De forteller om ti beinharde uker.

– Det som vises på TV er jo et glansbilde av den faktiske virkeligheten. Det var beintøft, men det var ekstra tøft å se at han angret, sier Øyunn og referer til kjæresten.

For Try angret.

– Jeg hatet det så mye. Jeg hadde aldri trukket meg, men jeg angret definitivt, sier han.

Paret var underdogs de første ukene, og lå på ingen måte an til å vinne.

– Vi hadde en helt forferdelig start. Vi var definitivt det laget som hadde overvurdert oss selv, og var soleklart dårligst, sier Levi.

STOLT: Levi Try og Øyunn Krogh sier de er stolte og veldig fornøyde med å pusse opp hytten i Lyseren Strandpark. Foto: Robert Holand / TV 2

Men etter noen uker begynte Krogh og Try å ta innpå de andre i konkurransen.

– Vi mislyktes i fem uker, men så begynte vi plutselig å lykkes, sier Krogh.

– Vi ble bare flinkere og ting vi hadde gjort gikk raskere og raskere. Vi stolte mer på hverandre, og til slutt var vi et par som kunne gjøre alt, sier Try.

Å gå inn i finaleuken var derfor ekstra nervepirrende.

– Det var en enorm seier for oss at vi kunne stå der og være med i kampen på ekte. Og da var det plutselig så mye som sto på spill, sier Øyunn.

Krogh sier at i tillegg til å aldri ha snekret tidligere, hadde hun og kjæresten heller aldri bodd sammen før de ti ukene.

– Vi var det paret som hadde vært minst sammen. Vi var liksom nyforelsket. Og det var sikkert en fordel og, men vi måtte lære hvordan vi fungerte som et par, sier hun.

– Det gjorde at vi kanskje ble raskere godt kjent. Men jeg tror ikke at det å pusse opp er en mirakelkur for å få et bedre forhold, sier Levi.

Krogh og Try er glad for at de nå kan dele med venner og familie at de er vinnerne av årets «Sommerhytta».

– Det er litt sånn endelig-stemning, sier Try og legger til at det er ett helt år siden de hadde innspilling.

Nå gleder de seg veldig til å ta endelig få lov til å ta i bruk hytten.

– Det blir vel en tur opp på tirsdag eller søndag, sier Try.

– Selv om det kanskje kommer frem på TV at det er en «så som så» hytte, så var det en ordentlig godt solid bygget hytte som vi har laget. Som vi synes var dødsfin. Da av vi så enormt stolte, sier Krogh.

Det tror hytten kommer til å bli flittig brukt.

– Det er mange med oss som kommer til å ha god og stor nytte av den hytta. Både av venner og familie, sier Levi.

HYTTEN: Levi Try og Øyunn Krogh sier de gleder de seg veldig til å ta endelig få lov til å ta i bruk hytten. Foto: Robert Holand / TV 2

Publisert: 22.10.20 kl. 20:55

