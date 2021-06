DØMT: Runar Søgaard er dømt til fengsel for økonomisk kriminalitet. Foto: Janne Møller-Hansen

Runar Søgaard dømt til fengsel: Anker saken

Runar Søgaard (53) er dømt til ett år og åtte måneder fengsel for skatteunndragelse. Advokaten til Søgaard bekrefter at de anker saken.

Den svenske Hovratten, tilsvarende lagmannsretten i Norge, har idømt Runar Søgaard ett år og åtte måneder i fengsel på bakgrunn av grove skattebrudd.

Ifølge avisen skal Søgaard også ha blitt idømt næringsforbud i Sverige.

– Anken er allerede påbegynt, sier Staffan Bergqvist advokaten til Runar Søgaard til VG.

– Det bygger på at Hovratten (lagmannsretten i Sverige) helt enkelt har feilbedømt det bevismaterialet som er lagt frem, utdyper han.

Det var Aftonbladet som omtalte saken først. VG har vært i kontakt med Runar Søgaard som ikke ønsker å kommentere for øyeblikket.

Advokat Bergqvist mener det er gode sjanser for å bli frikjent i neste rettsinstans.

– Det finnes forutsetninger for det, absolutt, sier han.

Har nektet straffskyld

Saken som nå er behandlet er en ankesak for et forhold han ble dømt for i tingretten i 2019.

Den gangen ble han dømt for tre tilfeller av alvorlige bokføringsforseelser og 20 tilfeller av skattelovbrudd, og i tillegg fikk han forbud mot å gjøre forretninger i fem år.

Søgaard har hele tiden nektet for å ha bedrevet med økonomisk kriminalitet, og erkjenner seg ikke skyldig.

Tingretten gjorde i 2019 en vurderingen om at Søgaard ikke hadde bokført inntekter på flere millioner på tre år. Samtidig ble han frikjent for tiltalen for forfalskning.

Ifølge tiltalen som kom i 2017 skal Søgaard og en slektning ha unnlatt å bokføre over ti millioner svenske kroner i regnskapsårene 2013–2016 – samt inntekter på cirka 390.000 kroner i deler av perioden.

I tillegg skal de to tiltalte heller ikke ha rapportert inn over 950.000 svenske kroner til skattevesenet under denne perioden.

I 2019 uttalte TV-profilen til VG at han var sikker på at saken ville bli omgjort i neste rettsinstans.

I 2015 ble Søgaard også dømt til fengsel for økonomisk kriminalitet, men da fikk han to måneders fengselsstraff og sonet med fotlenke.

Norske Søgaard er bosatt i Sverige. Han var tidligere gift med den svenske artisten Carola Häggkvist, men de gikk fra hverandre i 2000.