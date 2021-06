Foto: Janne Møller-Hansen

Runar Søgaard dømt til fengsel

Runar Søgaard er dømt til ett år og åtte måneder fengsel for skatteunndragelse.

Av Oda Elise Svelstad

Det melder blant annet Aftonbladet.

Den svenske Hovratten, tilsvarende lagmannsretten i Norge, har idømt Runar Søgaard ett år og åtte måneder i fengsel på bakgrunn av grove skattebrudd.

Ifølge avisen skal Søgaard også ha blitt idømt næringsforbud i Sverige.

Søgaard planlegger å anke dommen, skriver avisen.

Saken som nå er behandlet er en ankesak for et forhold han ble dømt for i tingretten i 2019.

Tingretten gjorde da vurderingen om at Søgaard ikke hadde bokført inntekter på flere millioner på tre år. Samtidig ble han frikjent for tiltalen for forfalsking.

Han har hele tiden nektet for å ha bedrevet med økonomisk kriminalitet, og erkjenner seg ikke skyldig.

I 2019 uttalte TV-profilen til VG at han var sikker på at saken ville bli omgjort i neste rettsinstans.

I 2015 ble Søgaard også dømt til fengsel for økonomisk kriminalitet, men da fikk han to måneders fengselsstraff og sonet med fotlenke.