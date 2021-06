FORMYNDER: Faren Jamie Spears bestemmer over blant annet formuen til Britney Spears. Foto: AP

Avis: Britney Spears «lei av å bli utnyttet»

I flere år skal Britney Spears (39) ha forsøkt å frigjøre seg fra farens juridiske grep, ifølge dokumenter New York Times skal ha fått tilgang på.

Av Ingri Bergo

Publisert: Nå nettopp

Britney Spears har vært under farens formynderskap siden 2008. Formynderskapet har lenge vært omstridt, men Spears har sagt lite om saken offentlig.

Nå har New York Times fått innsyn i rettsdokumenter som skal vise at Britney var misfornøyd med faren tidligere og oftere enn det som hittil er kjent.

– Hun uttrykte at formynderskapet er blitt et undertrykkende og kontrollerende verktøy mot henne, skal en av etterforskerne ha skrevet i en rapport fra 2016, ifølge avisen.

– Hun er «lei av å bli utnyttet» og hun sier hun er den som jobber og tjener penger, mens alle rundt henne betales av henne, fortsatte etterforskeren.

Britney skal ha skrevet at systemet hadde «for mye kontroll» over henne, ifølge rapporten:

– Altfor, altfor mye!

Hun skal også ha sagt at hun ønsket å avslutte formynderskapet så fort som mulig. Det skjedde ikke.

Denne uken får den 13 år lange, omstridte saken en ny runde i retten.

Onsdag 23. juni skal Britney i vitneboksen. Hvorvidt det hun sier blir offentliggjort er fortsatt uklart, men forholdet til faren forventes å være et sentralt tema. Britney skal selv ha bedt om å få vitne i retten.

KONTROLLERT: Britney Spears har vært under sin fars formynderskap siden 2008. Foto: Eduardo Munoz / X01440

Formynder Pappa Jamie Spears ble oppnevnt som datterens formynder som et svar på bekymring vedrørende hennes mentale helse i 2008.

Ordningen var ment å være midlertidig, men ble permanent.

De siste årene har fansen spekulert heftig i hvorfor rettssystemet anså Britney til å være uegnet til å ta vare på seg selv, samtidig som hun fortsatte å opptre.

Men de nye dokumentene viser at Britney allerede i 2014 skal ha stilt spørsmål ved hvorvidt faren var en egnet formynder.

Forholdet hans til alkohol var ett av flere elementer hun skal ha nevnt som som bekymringsfullt, ifølge The New York Times. I fjor skal advokaten hennes ha informert dommeren om at Britney var «redd for faren», ifølge dokumentene.

TV-dokumentaren «Framing Britney Spears», et prosjekt i regi av nettopp The New York Times, skapte ytterligere spekulasjoner angående hvorvidt artisten hadde mistet kontrollen over eget liv.