Slik skal TV 2 hindre coronasmitte på «Skal vi danse»-settet

Ny arena og maksimalt 200 publikummere. Nå bekrefter også kanalen at det kan bli en brutal danseskjebne for deltagerne om de skulle bli rammet av viruset.

For mindre enn 10 minutter siden

I forrige uke ble det kjent hvilke 12 kjendiser som skal svinge seg på parketten i TV 2-programmet «Skal vi danse» denne høsten, og blant dem som deltar finner vi navn som Thomas Alsgaard (48), Siri Kristiansen (42), Marte Bratberg (31) og Birgit Skarstein (31).

Som en følge av den pågående coronapandemien fikk ikke pressen fysisk møte deltagerne på lanseringsdagen, men heller ta til takke med videosamtaler med samtlige. Og det er tydelig at TV 2 og produksjonsselskapet Nordisk Film har tatt en rekke grep for å sikre at hverken deltagere eller ansatte på settet skal bli smittet av viruset.

– Det har ikke vært noen selvfølge at vi har kunnet gjennomføre «Skal vi danse» nå, og vi har sammen med smitteverneksperter gjort en lang rekke vurderinger rundt programmet i en corona-setting. At vi nå har et opplegg som gjør at vi kan gjennomføre programmet på en trygg måte, er et resultat av et omfattende arbeid i TV 2 og produksjonsselskapet Nordisk Film TV, støttet av smittevernekspertise som er i tett dialog med FHI, sier programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, til VG.

Haldorsen legger ikke skjul på at eventuell smitte hos deltagerne kan få fatale konsekvenser for dem det skulle gjelde.

– Dersom det skulle skje, tas de ut av produksjonen umiddelbart og settes i isolasjon. Deres dansepartner vil havne i karantene, og må testes.

– Som igjen vil bety at den eller de det måtte gjelde kan være ute av programmet?

– Ja, i ytterste konsekvens, ved påvist Covid-19, vil det måtte bli resultatet, forteller hun.

Men det er ikke bare deltagerne som må forholde seg til et knallstrengt virusregime. Crewet som lager programmet må også følge strenge smittevernregler som er godkjent av smittevernekspertene.

– Dersom det blir påvist smitte i crewet, vil de også bli satt i isolasjon, og deres nærkontakter blir satt i karantene og må testes. Dersom eventuell smitte oppdages vil vi umiddelbart konsultere med smitteveiledere for å kartlegge situasjonen, samt verne om helsen til deltakere og alle som jobber med produksjonen, sier Haldorsen, som mener at det aller viktigste tiltaket i produksjonen er at deltagerne lever langt mer forsiktig enn folk flest under perioden de er med i programmet.

I HARDTRENING: Roer og paralympics-utøver Brigit Skarstein skal svinge seg på «Skal vi danse»-parketten denne høsten. Foto: Espen Solli

– I all hovedsak unngår de steder hvor det er vanskelig å holde avstand. Disse reglene har de også forholdt seg til i en periode før dansetreningen startet. I tillegg har de blant annet et strengt vaskeregime både før og etter dansetrening, og regler for hva de har lov å ha på seg mens de trener. Crew og andre danseinstruktører må holde to meters avstand.

Ifølge programdirektøren vil «Skal vi danse» også i år foregå med publikum - etter gjeldene smittevernregler som per nå sier maks 200 publikummere.

Nytt av året er at programmet ikke blir spilt inn i TV 2-studioet i Nydalen.

– Vi har flyttet sendingene til H3 Arena på Fornebu, til et studio som er dobbelt så stort som studioet i Nydalen. Også i salen har vi stort fokus på smittevern, og her vil det selvsagt gjøres løpende vurderinger underveis utifra gjeldende regelverk og smittesituasjonen i landet, forteller Kathrine Haldorsen til VG.

«Skal vi danse» har premiere på TV 2 5. september.

Publisert: 26.08.20 kl. 14:56

