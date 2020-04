SKILLES: «The Hills»-stjernen-Kristin Cavallari og tidligere NFL-stjerne Jay Cutler. Foto: Brian Kersey / AP

Skilsmissebegjæring utløste utroskapsrykter

– Vi har ingenting annet enn kjærlighet og respekt for hverandre, skrev «The Hills»-stjernen-Kristin Cavallari på Instagram da det ble kjent at hun og ektemannen Jay Cutler skulle skilles. Men en formulering i skilsmissepapirene har utløst utroskapsrykter.

Nå nettopp

Det var formuleringen «inappropriate marital conduct» som Cavalleri hadde brukt i sin begjæring om skilsmisse fra ektemannen og tidligere NFL-stjerne Jay Cutler, som satte i gang rykteflommen, ifølge TMZ som har fått innsyn i papirene.

Nettstedet avviser samtidig at det skal ha vært en tredjeperson involvert – men at det handler om en kamp om hvem av foreldrene som skal få den daglige omsorgen for parets tre barn, Camden (7), Jaxon (5) og datteren Saylor (4).

les også «The Hills»-stjerne skilles

TMZ skriver at det var Cutler som først begjærte skilsmisse og gjorde krav på omsorgen for de tre barna. Begrunnelsen var at at han var den av foreldrene som hadde vært mest til stede og tatt seg av barna.

Dette avviser Cavallari på det sterkeste, og det var dette som ifølge TMZ gjorde at hun brukte formuleringen «inappropriate marital conduct» i sin egen begjæring om skilsmisse. Nå krever hun omsorgen for barna, og at han bare bør få besøksrett og må betale barnebidrag.

Ekteparet har vært gift siden 2013, men har vært sammen i ti år. Det var Cavallari selv som meldte om skilsmissen på Instagram på denne måten:

– Vi har ingenting annet enn kjærlighet og respekt for hverandre, og vi er dypt takknemlige for årene vi har delt, minnene vi har skapt og barna som vi er så stolte av, skrev hun under et bilde av de to.

Publisert: 28.04.20 kl. 15:04

Mer om Barn Instagram NFL

Fra andre aviser