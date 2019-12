FILMAKTUELL: Camila Morrone på Marrakech International Film torsdag denne uken. Foto: FADEL SENNA / AFP

Camila Morrone (22) forsvarer kjærligheten til Leonardo DiCaprio (45)

Camila Morrone synes folk skal slutte å bry seg om aldersforskjellen på henne og Hollywood-kjæresten.

Den argentinsk-amerikanske modellen og skuespilleren har i halvannet år vært kjæreste med den 23 år eldre amerikanske filmstjernen Leonardo DiCaprio.

I et intervju med Los Angeles Times, i forbindelse med hennes nye film «Mickey and the Bear», bagatelliserer Morrone de mange årene som skiller henne og kjæresten i alder.

– Jeg mener at alle bør få date den de selv ønsker å date, sier 22-åringen, som i sommer fikk masse hets på Instagram etter at hun la ut et gammelt bilde av filmlegendene Humphrey Bogart og Lauren Bacall, som hadde en aldersforskjell på 25 år.

«En kjærlighet som dette», skrev Morrone under det romantiske svart-hvitt bildet, og ble deretter overlesset med kritikk, men også mange støtteerklæringer.

Morrone reagerte med å poste en Insta-story, der hun langet ut mot «hatefulle mennesker».

– Jeg håper at folk vil lære å bruke tiden sin på andre ting. Det føles ganske så godt å leve livet uten å hate, uttalte hun.

I det ferske avisintervjuet forklarer Morrone at hun postet det gamle bildet av Hollywood-ikonene som en hyllest til filmklassikere hun elsker.

– Det finnes så mange kjærlighetsforhold i verden – og i historien opp gjennom tidene – hvor forskjellen i alder har vært stor.

Morrone, som for øvrig er stedatteren til Hollywood-veteranen Al Pacino (79), har imidlertid forståelse for at mange er nysgjerrige.

– Jeg hadde sikkert vært nysgjerrig selv også, innrømmer hun.

Likevel har Morrone et sterkt håp om snart å bli sett på som mer enn kjæresten til Oscar-belønnede DiCaprio, senest sett på lerretet i «Once Upon a Time in Hollywood.

– Etter hvert som flere ser den nye filmen, vil folk sakte se at jeg har en egen identitet. Det er jo frustrerende. Uansett hvem man er kjæreste med, så skal man alltid verdsettes for den man selv er. Jeg forstår koblingen, men føler meg trygg på at den vil bli et mindre aktuelt samtaleemne i fremtiden, sier skuespilleren.

Camila Morrone har 1,9 millioner følgere på Instagram.

Leonardo er kjent for å falle for unge, smellvakre kvinner – og gjerne modeller. Her er et lite tilbakeblikk til 2014:

