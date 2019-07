SLUTT: Hollywood-stjernen Bradley Cooper (44) og supermodellkjæresten Irina Shayk (33) avsluttet forholdet i juni. Foto: Mark Ralston / AFP

Bradley Cooper og Irina Shayk deler foreldreretten

Eksparet har blitt enige om å bo i samme by og dele foreldreretten på deres to år gamle datter.

Det melder TMZ.

Hollywood-stjernen Bradley Cooper (44) og supermodellkjæresten Irina Shayk (33) avsluttet forholdet i juni.

Kilder tilknyttet paret forteller til TMZ at Cooper og Shayk har blitt enige om å dele likt på foreldreretten. Men med travle timeplaner, kan dette variere fra måned til måned.

Det tidligere kjæresteparet var sammen i over fire år, hvor de har en datter på to år sammen. VG skrev tidligere i juni at partene ønsket å avslutte forholde i vennskapelige former for å løse situasjonen best mulig med tanke på datteren.

Bradley Cooper og Irina Shayk skal ikke ha en formell avtale, ettersom de ikke føler behovet for å bli «påminnet» bruddet, skriver TMZ.

Det tidligere paret har imidlertid blitt enige om å bo i New York, selv om begge i tillegg har bolig i Los Angeles.

Romanseryktene

Bradley Cooper har tidligere vært kjæreste med skuespiller Renée Zellweger (50) og Zoe Saldana (40). Irina Shayk har imidlertid vært kjæreste med fotballstjernen Cristiano Ronaldo (34).

Da Cooper dukket opp på filmlerretet i filmen «A Star is Born», har det vært intense romanserykter mellom ham og skuespillerkollega Lady Gaga (33).

Popstjernen gikk imidlertid ut og avkreftet ryktene.

– Jeg er en kunstner, og jeg går ut fra at Bradley og jeg gjorde en god jobb. Vi lurte dere, sa hun til Jimmy Kimmel.

Lady Gaga brøt forlovelsen med Christian Carino i februar.

