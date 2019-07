REAGERER: Kim Kardashian West reagerer på anklagene mot en av hennes fotografer, Marcus Hyde, har fått mot seg. Her er hun i New York i februar. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Kim Kardashian-fotograf i nakenbilde-skandale: - Jeg er dypt sjokkert

Kjendisfotografen Marcus Hyde er mest kjent for sitt samarbeid med Kardashian. Nå har han blitt anklaget for upassende oppførsel mot modeller.

Nå nettopp

Kim Kardashian West skriver på Instagram at hun er sjokkert og lei seg over de nylige påstandene fra forskjellige kvinner mot Marcus Hyde. Ifølge Kim Kardashian hevder kvinnene at fotografen prøvde å bestikke dem for nakenbilder.

På søndag publiserte modellen Sunnaya Nash flere skjermdumper av meldingsloggen mellom henne selv og fotografen. Skjermdumpene viser Hyde som først skriver at han kan fotografere Nash gratis – for så å trekke tilbudet når hun ikke vil sende over nakenbilder.

Instagram fjernet Nash’ skjermbilder, men de ligger fortsatt ute på Twitter. VG har forsøkt å komme i kontakt med Hyde, men han har ikke svart på henvendelsen.

Kim Kardashian har publisert et innlegg om hendelsen på Instagram.

SJOKKERT: Kim Kardashian støtter kvinners rett å ikke bli trakassert. Foto: Skjermdump

– Mine egne erfaringer har alltid vært profesjonelle, og jeg er dypt sjokkert, lei meg og skuffet over å finne ut at andre kvinner har hatt veldig forskjellige opplevelser. Jeg støtter enhver kvinnes rett til ikke å bli trakassert, bedt eller presset til å gjøre noe de ikke er komfortable med, skriver Kardashian i en historie på Instagram.

Også Ariana Grande skal ha lagt ut et lignende innlegg på sin konto på Instagram, ifølge People. Grande skal ha skrevet at hun «hater» å høre historier som dette, og at hun «beklager at det var noens opplevelse.»