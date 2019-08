AMMER: Linn Wiik fikk en datter i mars. Hver dag kommer Elsa til TV 2, for å spise lunsj med mamma. Foto: Janne Møller-Hansen

Linn Wiik kastet opp på direkten: Nå forteller hun om mammarollen

For et år siden avslørte TV 2-programleder Linn Wiik at hun var gravid på direkten. Da kastet hun opp i «God Sommer Norge». Nå er hun mamma til Elsa og tilbake i programmet.

– Jeg gråter litt hver dag, sier den ferske mammaen.

Linn Wiik (34) er tilbake i TV 2 etter fem måneder mammapermisjon. Denne uken er hun aktuell med «God Sommer Norge» med Bjarne Brøndbo, og til høsten skal hun lede «Valgstudio» på kanalen. Selv om hun er glad for å være tilbake på skjermen, forklarer hun at det er tøft å være borte fra datteren.

– Men jeg kan ikke være borte fra jobb bare fordi jeg savner babyen min, liksom, sier Wiik.

Heldigvis kommer mannen hennes, Robin, og datteren, Elsa, til kontoret hver dag. Det er for at mamma skal få tid med Elsa, og for at Elsa skal få lunsj.

Nå venter Wiik i spenning utenfor TV 2. Det har nemlig blitt dagens høydepunkt å se Elsa i lunsjtiden. Og selv om det bare er tre timer siden de så hverandre sist, klarer hun såvidt å vente.









SPENT: Her venter Linn Wiik hun spent og rørt på ektemannen, Robin, som kommer med datteren deres, Elsa, til TV 2.

Kastet opp på Vegard Harm

Da programlederen kastet opp på Vegard Harm på direktesendt «God sommer Norge», var katten ute av sekken. Hun var tre måneder på vei i svangerskapet, derfor hadde de nærmeste allerede fått beskjed om at Linn Wiik og ektemannen Robin Idland Krüger ventet barn. Men for resten av Norge var dette nyheter.

Gratulasjonene rant inn. Flere kvinner kontaktet Wiik for å fortelle hvor befriende de synes var å se en naturlig reaksjon på det å være gravid.

Men Wiik likte ikke å være gravid. Hun følte på en ensomhet når det gjaldt ansvaret for barnet som vokste i kroppen. Plutselig var det bare hennes ansvar at det skulle gå bra gjennom svangerskapet.

Men så kom Elsa, 4. mars 2019.

– Det å bli mamma er det vakreste jeg har opplevd. Men også et sjokk da - å få et liv i hendene på den måten, forteller hun.

Hun tror at ingen egentlig kan være forberedt på det som kommer rett etter en fødsel.

– Du har den nyfødte babyen. Og kroppen din, da, som har vært gjennom en tornado, føles det ut som. Det er helt ekstremt.

Et par dager etter Wiik kom hjem fra sykehuset, sto hun på badet og brukte en føner for å tørke underlivet. Det kan nemlig være vondt å bruke håndkle etter man har sydd.

Før hun vet ordet av det begynner det å lekke morsmelk fra puppene og utover badet. Og så begynner babyen å hyle.

– Og da begynner selvfølgelig jeg å gråte. Så jeg står på badet og tenker: «Herregud. Dette klarer jeg jo ikke. Nå rakner det». Men så får man et smil, eller man kjenner den lille babylukta, og da går alt bra. Da klarer man alt. Og livet blir aldri det samme igjen, sier hun.

GJENFORENES: Her holder mamma Linn Wiik datteren Elsa utenfor TV 2. Nå skal de spise lunsj sammen. Foto: Janne Møller-Hansen

Mammalivet

De siste fem månedene har det være mange nye følelser i Wiiks liv. Nå er hun glad for å være tilbake i jobben hun elsker, selv om hun synes det rart å være borte fra Elsa.

– Jeg har nok blitt litt slått i bakken av morskjærligheten, og har begynt å innse at den kommer til å vare livet ut, sier TV 2-programlederen, mens øynene fylles med tårer.

Det ble tøffere enn hun hadde trodd å komme tilbake til jobb. Samtidig tror hun det er sunt.

– Jeg trenger litt luft for å være en god mor. Og så vet jeg at hun har det så innmari bra sammen med pappaen sin, som hun elsker. Ingen får henne til å le sånn som han. Det er veldig bra at de får tid alene sammen uten at jeg står og kikker over skuldrene hele tiden. Du tror liksom at du er den eneste som kan gjøre ting riktig, men det er ikke sant, sier hun.

I tillegg er hun utrolig spent på en aktiv høst med «God sommer Norge» og «Valgstudio».

MAMMAGLEDE: Her går Linn Wiik med datteren Elsa gjennom TV 2 sine lokaler for å finne et passende rom for amming. Foto: Janne Møller-Hansen

Hvis hun skal gi et råd til mødre rundt om i landet, så er det ganske enkelt:

– Slapp av. Alt går over. Man har så høye forventninger til seg selv, og hvordan man skal være som mamma. Hvor mye man skal glede seg, og hva man skal føle. Det er ikke helt magisk og fantastisk å være gravid, og det er ikke sikkert det blir magisk rett etter man har født heller. Man må gi seg selv litt mer slækk, altså.

For Wiik handlet det største mamma-presset om amming. Hun følte seg som verdens verste mor da hun var nødt til å begynne å gi Elsa morsmelkerstatning, og det tok en stund før hun klarte å legge det fra seg.

– Men for andre mødre så kan det gjelde andre ting. Jeg tenker at uansett, så må man egentlig bare gi litt faen i alt det rundt, og tenke at du klarer deg.

Publisert: 12.08.19 kl. 22:37