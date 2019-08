TILTALT: Den verdenskjente rapperen Rakim Mayers (30) – bedre kjent som A$AP Rocky Foto: ANGELA WEISS / AFP

A$AP Rocky forklarer seg i retten: – Ville ikke provosere dem

STOCKHOLMS TINGRETT (VG) Under rettssakens andre dag forklarer den verdenskjente stjernen seg for første gang i retten.

Oppdatert nå nettopp

Torsdag er den andre dagen i rettsaken mot den verdenskjente rapperen Rakim Mayers (30) – bedre kjent som A$AP Rocky.

Det er nå første gang han forklarer sin side av saken i retten. I forklaringen åpner Mayers med å fortelle om hvordan slagsmålet skal ha brutt ut. Han sier de sto utenfor MAX Burger og at han lastet ned en app for «el-scooter» da fornærmede og kompisen kom bort til følget hans.

Rapperen sier han hadde oppmerksomheten sin på appen. Likevel så han livvakten dytte vekk fornærmede.

– Plutselig begynte fornærmede å svinge med øretelefonene, og han slo livvakten min med øretelefonene to ganger, sier Rakim Meyers.

A$AP Rocky anklager fornærmede for å ha vært påvirket av narkotika.

– På dette tidspunktet ville vi ikke provosere dem, men roe ned situasjonen og komme oss vekk, sier han.

Artisten legger til at han ved flere anledninger prøvde å roe ned situasjonen.

– Jeg er en kjendis, så jeg vil ikke dra for mye oppmerksomhet.

Videre skal han ha forsøkt å bestille en Uber for å komme seg vekk fra stedet, men appen fungerte ikke.

– Da dette skjedde, gikk guttene til angrep på min sikkerhetsvakt. Det var da jeg grep inn. Jeg kastet 19-åringen i bakken, sier han i retten.

Ifølge rapperen ville han og følget hans bare komme seg i sikkerhet. Han forteller videre at de ikke visste hvor de befant seg, bare at de ikke var nære hotellet de bodde på. Da de kom tilbake til hotellet, skal han ha vurdert å anmelde saken, men bestemt seg for å la være.

Videre i rettssaken spør aktor artisten om hvorfor han tror 19-åringen var påvirket av narkotika under hendelsen.

– Jeg antok det, fordi han henvendte seg til fremmede og stilte spørsmål som vi ikke kunne svare på. Da han kontaktet livvakten min, viste han ingen frykt i det hele tatt. Det så også ut på øynene som om han hadde tatt narkotika, sier artisten.

Den 30 år gamle rapperen forklarer seg rolig i salen, mens fornærmede følger nøye med på artisten.

På spørsmål fra aktor om hvorfor han ikke kontaktet politiet, svarer artisten:

– Jeg er ikke fra Sverige, så vi visste ikke nummeret til politiet.

A$AP Rocky forteller at han var redd under hele hendelsen, og sier:

– For ti måneder siden ble jeg knivstukket i ansiktet av to tilfeldige menn. Jeg har blitt ranet to ganger med pistol. Da jeg var i Auckland, ble jeg angrepet av noen menn i en heis. Da politiet kom, knivstakk de politiet. Jeg vet ikke hva jeg kan forvente når jeg går forbi fremmede. Det er derfor jeg har sikkerhetsvakter.

Her fortsetter aktor med å spørre hva rapperen tenker når han ser fornærmede ligge på bakken, hvor tiltalte A$AP Rocky svarer:

– Jeg håpet på at han ville roe seg ned eller at politiet skulle dukke opp.

– Hva skjedde da han lå på bakken? fortsetter aktor.

Til det forklarer rapperen at han skal ha sparket fornærmede og holdt han nede, og at han først reiste seg da vennene hans kom bort.

Mens A$AP Rocky forklarer ser fornærmede rett ned på fingrene sine. Han ser ikke på verdensstjernen.

Publisert: 01.08.19 kl. 14:29 Oppdatert: 01.08.19 kl. 15:13

