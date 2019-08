TILTALT: Den verdenskjente rapperen Rakim Mayers (30) – bedre kjent som A$AP Rocky Foto: ANGELA WEISS / AFP

A$AP Rocky forklarer seg i retten: – Vi ville ikke provosere dem

STOCKHOLMS TINGRETT (VG) Under rettssakens andre dag forklarer den verdenskjente stjernen seg for første gang i retten.

A$AP Rocky forklarer for første gang at han og følget stod utenfor MAX Burger for å laste ned en elscooter-app da hendelsen skjedde.

Han forteller at fornærmede og kompisen kom bort til følget hans, men han hadde oppmerksomheten sin på appen, men han så livvakten dytte vekk fornærmede.

– Plutselig begynte fornærmede å svinge med øretelefonene, og han slo livvakten min med øretelefonene to ganger, sier Rakim Meyers.

Han anklager fornærmede for å ha vært påvirket av narkotika.

– På dette tidspunktet ville vi ikke provosere dem, men roe ned situasjonen og komme oss vekk, sier han.

Artisten legger til at han ved flere anledninger prøvde å roe ned situasjonen.

– Jeg er en kjendis, så jeg vil ikke dra for mye oppmerksomhet.

A$AP Rocky prøvde siden å bestille en Uber for å komme seg vekk fra stedet, men appen fungerte ikke.

– Da dette skjedde, gikk guttene til angrep på min sikkerhetsvakt. Det var da jeg grep inn. Jeg kastet ned 19-åringen på bakken, sier han i retten.

Etter hendelsen gikk A$AP Rocky og følget hans derifra.

– Vi gikk derifra. Da jeg snudde meg, så jeg 19-åringen og kompisen hans sitte på bakken.

Ifølge rapperen ville han og følget hans bare komme seg i sikkerhet. Han forteller videre at de ikke visste hvor de befant seg, bare at de ikke var nære hotellet de bodde på.

Publisert: 01.08.19 kl. 14:29

