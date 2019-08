SKIFTER BEITE: David Benioff og D.B. Weiss forlater HBO og søker nye utfordringer hos konkurrenten Netflix. Foto: Evan Agostini / TT NYHETSBYRÅN

Netflix henter skaperne av «Game of Thrones» i milliardavtale

Strømmegiganten satser hardt, og henter profilert duo fra en av sine argeste konkurrenter.

Nå nettopp

Netflix fortsetter å ekspandere, og har hentet David Benioff og D.B. Weiss, skaperne av suksess-serien «Game of Thrones». Det skriver flere internasjonale medier, deriblant Hollywood Reporter, Deadline og CBS News.

Duoen har i en årrekke har vært tilknyttet konkurrenten HBO.

Ifølge Hollywood Reporter er avtalen verdt litt over gjennomsnittet spenstige 200 millioner dollar, noe som tilsvarer nesten 1,8 millarder kroner.

Benioff og Weiss, som i mer enn et tiår jobbet sammen om «Game of Thrones», går nå altså til en av de argeste konkurrentene til HBO. Og ifølge Deadline, utkonkurrerte Netflix WarnerMedia, Disney, Comcast, Amazon og Apple i kamp om duoens signatur.

Hverken Netflix eller Benioff og Weiss’ talspersoner har så langt uttalt seg om saken.

De to er med det de siste i rekken av profilerte serieskapere som nå velger nettopp Netflix i sin videre vei. I fjor landet selskapet en avtale verdt nesten 2,7 milliarder kroner Ryan Murphy, som har stått bak kjente produksjoner som «Glee» og «American Horror Story». I 2017 signerte de Shonda Rhimes, kjent for blant annet «Grey’s Anatomy» og «How to Get Away with Murder».

Denne avtalen, som innebærer produksjon av åtte show, skal ha vært verdt drøye 900 millioner kroner.

Publisert: 09.08.19 kl. 09:21