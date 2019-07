MUSIKKSJEF: Kristin Winsents har vært musikksjef på radiokanalen NRK P13 siden starten i 2014. Foto: Kim Erlandsen/NRK

P13s musikksjef dekket venninnens festival: – Må holde seg helt unna

Presseeksperten er klar i sin tale – alle situasjoner hvor det kan stilles spørsmål ved habiliteten bør unngås.

I helgen ble årets Vinjerock i Jotunheimen arrangert, hvor blant andre Aurora, Sigrid og ISÁK sto på scenen.

Festivalen ble dekket med tre livesendinger fra radiokanalen NRK P13, hvor musikksjef Kristin Winsents har fungert som reporter. Med som gjest i den siste direktesendingen er festivalsjef Julie Forchhammer, som intervjues av programleder Mari Garås Monsson.

Musikksjefen og festivalsjefen har i en årrekke vært gode venner, godt dokumentert på sosiale medier. Duoen har vært på en rekke festivaler og ferieturer sammen.

I 2014, samme år som NRK P13 hadde sin første sending, hadde Winsents Vinjerock-festivalens nye sjef, Julie Forchhammer, som gjest, hvor temaet var største festivalopplevelser.

Året etter dekket P13 sin første Vinjerock-festival. I år var kanalen altså tilbake.

– Det har vært i tankegangen at vi er venner, men det er en liten bransje, og jeg kjenner mange i musikkmiljøet i Norge. Jeg har ikke tatt beslutningen om å dekke Vinjerock. Den er tatt på bakgrunn av at vi hadde gode resultater sist vi var der, og at vi har et mål om å komme ut av Oslo, forteller Winsents til VG.

P13 har i år også hatt sendinger fra festivalen Tons of Rock, hvor Winsents var reporter, og kommer til å dekke Øyafestivalen.

Musikksjefen forteller at det var en bevisst avgjørelse fra programleder Monsson at hun selv ikke skulle intervjue venninnen, men at det utover det ikke er gjort andre habilitetsvurderinger i forkant av festivalen.

P13 har rundt 100.000 lyttere i måneden ifølge tall fra Nielsen Audio-Rapporter.

Vær Varsom-plakaten 2.2 Redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet. Unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet. 2.3 Vis åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet.

Presseekspert og tidligere leder av Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg, Gunnar Bodahl-Johansen, mener det ikke er godt nok.

– Man utsetter seg selv, organisasjonen, i dette tilfellet NRK, og for den saks skyld, hele bransjen, for et problem når man gjør sånne ting. Her må man ha en klar holdning, og tenke «her holder jeg meg langt unna, her har jeg for nære relasjoner», i dette tilfellet til festivalsjefen. Man omtaler ikke familie, venner eller venners venner, slår han fast.

– Winsents, har du forståelse for at det stilles spørsmålstegn ved habiliteten din når du dekker festivalen til en venn?

– Hvis jeg hadde tenkt det, hadde jeg ikke dratt, for å være helt ærlig. Men når du ringer fra VG og stiller spørsmålet, så skjønner jeg at det kan oppfattes sånn. Men det er en situasjon jeg ikke ville gått inn i bevisst. Men når du sier det nå, så tenker jeg ja, kanskje det.

AVTROPPENDE FESTIVALSJEF: Julie Forchhammer hadde sitt femte og siste år som festivalsjef for Vinjerock i år. Foto: Roger Neumann/VG

Redaksjonssjef i NRK Underholdning, Rune Lind, mener det ikke er snakk om noe habilitetsproblem i forbindelse med Vinjerock-dekningen.

– Norge er et lite land, med en enda mindre musikkbransje. Et av premissene er at man kjenner folk i musikknorge, og det er naturlig at hun har venner i musikkbransjen. Problemet med inhabilitet kommer når det oppstår en intervjusituasjon, eller om hun hadde lagt press på at festivalsjefen skulle intervjues. Det ville vært rart om hun ikke skulle være med på festival om musikk som musikksjef i P13.

– Kristin Winsents er en veldig redelig og ordentlig person. Hun ville sagt ifra om hun fikk i oppdrag å intervjue festivalsjefen.

– Men hun gjorde ikke det da hun intervjuet Forchhammer på P13 i 2014?

– Ja, det vet jeg ikke noe om.

Han får forelagt linken som omhandler intervjuet fra 2014, og svarer følgende på mail:

– Helt generelt, så er det selvsagt uheldig om man bedriver journalistikk på - og intervjuer - kilder som man har et tett privat/personlig forhold til. Men, som sagt, denne konkrete saken fra fem år tilbake kjenner jeg ikke godt nok til å uttale meg konkret om.

INTERVJUET VENNINNEN: Kristin Winsents hadde i 2014 Vinjerocks nye festivalsjef, Julie Forchhammer, som gjest i en sending på P13. Foto: Skjermdump

Forchhammer selv mener dekningen er uproblematisk.

– Vi selger ut alle billettene på to sekunder hvert eneste år. Hadde det vært noe å tjene på dette og Kristin gjorde en tjeneste ved å dekke dette, hadde det vært annerledes.

Hun mener imidlertid at problemstillingen er interessant.

– Det vil i ytterste konsekvens bety at musikkjournalister ikke kan lage saker, fordi de har venner i bransjen.

For ordens skyld - Stig Øystein Schmidt i VGTV jobber frivillig som programsjef for aktiviteter på Vinjerock i år.

Publisert: 25.07.19 kl. 10:18