Foto: PA

Ny stjerne kan forlate Hype House

Addison Rae (19) skal ikke ha postet videoer fra TikTok-kollektivet på en stund.

Håvar Bremer

For mindre enn 10 minutter siden

Hun har heller ikke vært med i Hype House-innlegg hverken på Instagram eller TikTok, skriver dexerto.com.

Det setter fart i ryktene om at Rae følger etter søstrene Charli (16) og Dixie D'Amelio (18).

De skal ha forlatt Hype House fordi de ikke ønsket å være med på forretningsdelen. Medlemmene er blant annet forpliktet til å hjelpe de andre med på spre hverandres innhold både på TikTok, Instagram og YouTube.

Rae er kanskje den største stjernen igjen i kollektivet. Med over 42 millioner følgere på TikTok og 17,5 instagramfølgere er hun et ettertraktet navn for annonsører, og signerte i april en kontrakt med Hollywood-selskapet WME som skal sørge for å gi henne lukrative oppdrag.

Det var det gode dager i Hype House da New York Times var på besøk i desember. Da har de største stjernene forlatt kollektivet. Foto: MICHELLE GROSKOPF/NY Times

les også Avslører hvorfor de forlot TikTok-huset

Hype House-medlemmet Bryce Hall har snakket om flukten fra kollektivet.

– Charli og Dixie dro, og Addison vil egentlig ikke assosieres med Hype House, så de bare... Jeg vet egentlig ikke hva de gjør, sa han i en video på gruppens instaprofil nylig.

les også Charli D'Amelio: – Det er ikke greit!

Flere fans er bekymret for fremtiden til den kreative Hype House-gjengen.

I mars forlot en av grunnleggerne, Daisy Keech, samarbeidet og skal også ha saksøkt husets manager Thomas Petrou etter uenigheter og rettigheter og bruk av merkevaren, ifølge Insider.

Publisert: 25.05.20 kl. 16:43

Mer om Tiktok

Fra andre aviser