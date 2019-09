Bloggeren og forloveden gjennom over ti år, Peter Peters, meldte tidligere i september at de skulle flytte. Foto: Janne Møller-Hansen / VG

Camilla Pihl og Peter Peters avslører babynyhet: – Vi elsker deg allerede

Bloggeren og forloveden Peter Peters skal bli foreldre.

For mindre enn 10 minutter siden







Det avslører Camilla Pihl (41) selv på Instagram.

– Av alle ting jeg har skapt sammen med @friendlypeters, er dette det aller største! Launcing Springs 2020, skriver Pihl på Instagram.

Også forloveden Peter Peters (43) har delt den store nyheten med sine følgere på Instagram.

– Vårt største prosjekt lanseres våren 2020! Vi elsker deg allerede, skriver han.

Dette blir parets første barn sammen.

Tidligere i september meldte bloggeren og forloveden at de skulle flytte. Leiligheten, som er på Frogner i Oslo, ble lagt ut til en svimlende sum på 17 millioner kroner.

Camilla Pihl, med sine 117.000 følgere, er en av Norges mest kjente bloggere. Hun står også bak selskapet The Camilla Pihl Company sammen med Peters holdningselskap Pihl & Peter Invest.

I august i år kunne E24 melde at Pihls selskap hadde et overskudd på 221.728 kroner i 2018 - tall som er basert på fjorårets årsregnskap. Ifølge nettstedet var det en nedgang fra året før, da selskapet hadde et overskudd på 301.848 kroner.

Det har foreløpig ikke lyktes VG å komme i kontakt med paret.

Publisert: 24.09.19 kl. 16:59







Mer om