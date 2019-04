PÅSKESOL: Carina Dahl i Hemsedal – på skuldrene til venninnen Katinga Gange. Foto: Privat/Instagram

Her er kjendisenes påskebilder

Noen feirer påsken i utlandet, andre på fjellet eller ved sjøen. Og ganske mange nyter bypåske.

Felles for de fleste er at solen skinner. Norske kjendiser deler flittig av sine påskeopplevelser på Instagram. Blant dem er popartisten og «Farmen kjendis»-deltager Carina Dahl, som er i slalåmparadiset Hemsedal.

«We only do fun shit», skriver hun under et bilde av seg selv og venninnen Katinka Gange. Dahl stille for anledning i utradisjonelt skiantrekk.

– Hva skal man si? Enhver anledning til å dra på litt, synes jeg er gøy. Viktig å være litt rockestjerne på ski også, tenker jeg, sier Dahl om antrekket til VG.

Popstjernen Tone Damli har med mann og barn tatt turen hjem til Sogndal, hvor de tilbringer tid på slalåm. Men ikke uten knall og fall. Damli skriver at hun ble påkjørt av et barn i full fart ned bakken, noe som gjorde at hun selv falt over ende og mistet pusten. Rådet hennes til andre? Bruk hjelm.

Den høygravide programlederen Jenny Skavlan poster bilde av seg og den bare magen i solen hjemme i Oslo. Mens hun følger med på andres mer sprelske påskestunt, teller hun selv ned til fødsel om en måneds tid.

Programleder, realityprofil og musiker Stian «Staysman» Thorbjørnsen er også hjemme og benytter soldagene til å gjøre et arbeidsslag rundt hjemmet. Og så varmt er det i Fredrikstad at han kaster skjorten.

Popstjernen Astrid S har postet skibilde fra Hardangervidda.

Jamina Blipp, podkast-profil og kona til programleder Stian Blipp, viser at de nyter hverandre og bypåske. Paret ble nylig foreldre for første gang.

Popstjernen Maria Mena postet tidligere i uken bilde fra Geilo og skibakken. Men de som tror at hun er en veteran i vinterfjellet eller på ski, må tro om igjen.

Kronprinsesse Mette-Marit har egen Instagram-profil, og tidlig i uken postet hun bilde av seg og kronprins Haakon ute i skiløypa, begge iført solrbikker og hjelm.

Popstjernen Alexandra Rotan er i Israel sammen med kollegene i MGP-trioen KEiiNO, Tom Hugo og Fred Buljo. Rotan har dermed en påske av de sjeldne. Fredag postet hun bilde av seg og Hugo sammen med noen fra den spanske Eurovision-leiren

Blogger Kristine Ullebø befinner seg hjemme i Oslo, men hun kan fortelle sine følgere at hun for aller første gang har sett en huggorm.

TV-profil og stylist Erlend Elias har alltid reist hjem til nord når påsken kommer, men etter at han mistet sin far i fjor, så ønsket han i år å gjøre noe helt annet. Det ville blitt for sårt å reise nordover nå, så derfor har han heller sjekket inn på spa-hotell i Son.

Popkometen Sigrid tilbringer påskedagene hjemme i Ålesund. Hun har postet flere bilder, blant annet fra at hun sitter på en varde på toppen av slalåmbakken. Og hun skryter av hjembyen.

Popartist og nybakt mamma Sandra Lyng har postet flere påskebilder, blant annet et romantisk bilde av seg og samboer Lasse Joachim Langerud. Hun mimrer tilbake på ettårsdagen for frieriet hans.

Statsminister Erna Solberg og ektemannen Sindre Finnes kan feire at de har vært gift i 23 år. Hun skriver ikke hvor i utlandet de befinner seg, men hun har postet flere feriebilder i ett – med ektemannen som hovedmotiv og den humoristiske teksten:

«Har du det også sånn at du må ha kjæresten på alle utsiktsbilder fra ferien?»

Programleder Helene Olafsen og «Skal vi danse»-kjæresten Jørgen Nilsen har lagt turen til Portugal, der de blant annet bruker tiden til å surfe i bølgene.

Popstjernen Hanne Sørvaag har også postet bilde fra surfebrettet. Hvor hun er, røper hun ikke, men hun har det storveies.

«Farmen kjendis» vinner og påtroppende programleder for samme program, Tiril Sjåstad Christiansen, nyter skiværet og forteller at hun er på Hovden.

Filmstjernen Kristofer Hivju, for tiden aktuell i den siste sesongen av «Game of Thrones», opplyser ikke hvor han er, en han deler en selfie med denne krabaten:

Komiker Lisa Tønne har lagt ut bilde fra bilen, med kurs for påskefjellet.

Programleder, podkast-profil og «Spårtsklubben»-kjendis Ida Fladen røper til sine følgere at denne skituren er årets første for hennes del.

Erik Follestad, hockeyspiller og «Spårtsklubben»-kjendis, skryter av å ha kommet seg 1800 meter opp i høyden, men hevder at det ikke blir flere toppturer for hanm etter dette.

Marcus og Martinus ser ikke ut til å ha like mye sol, hvor enn de befinner seg. Men de lar ikke gråværet stoppe dem.

Blogger og forfatter Linnéa Myhre har tilbrakt påsken i USA med popstjerne-samboeren Sondre Lerche. De har blant annet vært på den berømte Coachella-festivalen.

Elisabeth Andreassen har funnet kjærligheten igjen etter at hun ble enke, og musikerveteranen poster bilde fra solveggen i Trysil av seg og kjæresten Øystein Sørum.

Også popstjernen Bjørn Eidsvåg koser seg i solveggen. Han forteller at det er varmere på Hardangervidda enn i København, som han nettopp reiste fra.

