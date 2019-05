FUNNET DØD: Gitaristen Rowland «Boon» Gould bløe tirsdag funnet død i sitt hjem. Foto: Level42.com

Level 42-stjernen Rowland «Boon» Gould funnet død av politiet

Den kjente gitaristen ble 64 år gammel.

Gitarist i det populære engelske bandet Level 42, Rowland «Boon» Gould, er død. Musikeren ble funnet død av politiet i sitt hjem i Dorset tirsdag. Det skriver flere britiske medier, deriblant BBC. Gould ble 64 år gammel.

Den avdøde musikeren var med å danne gruppa Level 42 i 1979, og figurerer som låtskriver på flere av bandets største hits, «Something About You», «Lessons in Love» og «Running in the Family». Alle disse låtene havnet på topp 10-lista i hjemlandet.

Rowland «Boon» Gould forlot Level 42 i 1987, men var i tiden etterpå likevel tilknyttet bandet - primært som tekstforfatter. Han var broren til bandets trommeslager, Phil Gould. Gitaristen slet i mange år med helsa.

Bassist og vokalist i Level 42, Mark King, er blant dem som minnes sin avdøde kollega og venn på Twitter.

«Nå har du ingen smerter lenger, min venn», skriver han.

Level 42 er fortsatt aktive, men bandets konserter vil ikke bli påvirket av dødsfallet siden Gould ikke lenger turnerte med veteranene.

Bandet bekrefter også nyheten på sine offisielle nettsider.

Level 42 har gitt ut elleve album, og totalt har de solgt over 31 millioner album på verdensbasis. Senest i fjor vår gjestet gruppa Norge, da de spilte på Rockefeller i Oslo.

Dødsårsaken er ennå ikke kjent.

Publisert: 01.05.19 kl. 19:38