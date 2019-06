TIL VG-LISTA: Til tross for et fraværende 2018 er Lars Vaular tilbake med nye singler og VG-listaopptreden. Foto: Jan Petter Lynau/VG

Avslørte brudd i ny singel – nå kommer han på VG-lista

Bergensrapperen Lars Vaular gjør comeback på Rådhusplassen sammen med Hkeem, Ruben, Skaar og Daya.

Vaular har høstet mye hyllest for sine konserter, blant annet på Øyafestivalen i 2017 hvor han dukket opp i brudekjole. I låten «Kroppsspråk», som ble sluppet i mai, synger han om når «det beste ikke er godt nok», og i et utdypende intervju med Bergens Tidende avslører han at ekteskapet med Malin Kulseth er over.

Låten ble belønnet med en femmer fra VGs anmelder.

Vaular er også aktuell med låten «Kem kan eg ringe», sammen med Kygo og Store P. Også den høstet en femmer på terningen.

Selv om det var stille fra Vaular under fjoråret, blant annet med en avlyst Oslo Spektrum-konsert, er han altså klar for å stå foran titusener av publikummere på Rådhusplassen 21. juni.

Mandag ble det også klart at Hkeem, Ruben, Skaar og Daya skal dele VG-listascenen.

Under kan du se Hkeems opptreden fra i fjor:

Fra tidligere er det kjent at også Astrid S, Julie Bergan, Eurovision-vinner Duncan Laurence, Keiino, Nicolay Ramm, Rat City med Isak Heim, Andreas «TIX» Haukeland, Lauren, Petter «Katastrofe», HRVY og Stina Talling skal opptre på showet.

Årets programlederduo gjør et comeback fra i fjor – både P3-Christine Dancke og VGTVs Vegard Harm er klare for å lose publikum gjennom festkvelden.

