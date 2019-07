FARSKAPSSAK: Julio Iglesias er i spansk rett dømt i farskapssak, hvor det ble konkludert med at han er biologisk far til Javier Sanches Santos. Foto: [RONALDO SCHEMIDT, JOSE JORDAN] / AFP

Dom klar etter 30 års konflikt: Julio Iglesias (75) er far til en 43 år gammel mann

Den spanske retten konkluderte med at den spanske sangeren er faren til Javier Sanches Santos på bakgrunn av at han har nektet å gi DNA-prøver.

Reuters skriver at retten i den spanske byen Valencia mente det var tilstrekkelig at Iglesias nektet å gjennomgå en DNA-prøve, samt at det fantes bevis på at han var i kontakt med 43-åringens mor på unnfangelsestidspunktet. Retten konkluderer dermed at Iglesias er biologisk far til Javier Sanches Santos.

Nyhetsbyrået skriver at konflikten har pågått i tre tiår.

Iglesias er den bestselgende latinske artisten gjennom tidende.

Fra før har han åtte andre barn - tre fra sitt tidligere ekteskap med Isabel Preysler og fem med sin nåværende kone Miranda Rijnsburger.

Ifølge domsavsigelsen er han nå altså far til et niende barn, sammen med den portugiske danseren Marie Edite Santos.

Iglesias’ advokat Fernando Falomir erklærer at kjennelsen vil bli anket.

– Avgjørelsen er basert på at han nektet å ta DNA-test, ikke noe annet bevis. Det at noen fotografier viser Mrs Santos og Julio Iglesias sammen den sommeren er i profesjonell kontekst ikke noe bevis, sier han til TV-kanalen A Punt.

Iglesias er også far til den verdenskjente artisten Enrique Iglesias, som bare er ett år eldre en søskenflokkens ferskeste medlem.

